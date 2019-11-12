İmamoğlu ne yapamaya çalışıyor? Yüzde 40'lık indirimi mantıksız buldu, yeni zamlara işaret etti Ekrem İmamoğlu, 1 Aralık'tan itibaren suya yapılacak yüzde 20'lik zamla ilgili akılalmaz açıklamalarda bulundu. Hesaplamayı yanlış yaptıklarını itiraf eden İmamoğlu, daha önceden yapılan yüzde 40'lık indirimin mantıksız olduğunu ifade etti.