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İmamoğlu ne yapamaya çalışıyor? Yüzde 40'lık indirimi mantıksız buldu, yeni zamlara işaret etti

Ekrem İmamoğlu, 1 Aralık'tan itibaren suya yapılacak yüzde 20'lik zamla ilgili akılalmaz açıklamalarda bulundu. Hesaplamayı yanlış yaptıklarını itiraf eden İmamoğlu, daha önceden yapılan yüzde 40'lık indirimin mantıksız olduğunu ifade etti.

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Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili üyelerince kabul edilen yüzde 40 indirimin ardından suya yüzde 20 zam yapmanın peşine düştü.
 
İMAMOĞLU: YÜZDE 40 İNDİRİM MANTIKSIZ
 
Ekrem İmamoğlu, 1 Aralık'tan sonra uygulamaya geçecek yüzde 20'lik zam hakkında akılalmaz ifadelerde bulundu. Daha önce suya yapılan indirimin yanlış hesaplandığını belirten İmamoğu, yüzde 40'lık indirimin mantıksız olduğunu açıkladı.
 
İMAMOĞLU YENİ GELECEK ZAMLARIN İŞARETİNİ VERDİ!
 
Bu kadarıyla da yetinmeyen İmamoğlu, yeni gelecek zamların işaretini verdi. İmamoğlu, "Her kurumumuzla alakalı şu anda yüzde 40’ları konuşmamız lazım." açıklamasında bulundu.

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