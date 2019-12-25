25.12.2019 01:59 - Güncelleme: 25.12.2019 01:59

İstanbul Adalar’daki ruam hastalığı ile çığ gibi büyüyen fayton sorunu hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Çözüm için önce 86 faytonu kamulaştırma kararı alındı. Ancak Adalar Belediyesi’nden destek alan faytoncular karar mahkeme aracılığıyla durdurmayı başardı. Ardından faytoncuların ruhsatlarını yenilemedi, ama faytoncular ruhsatsız çalışmaya devam etti.İBB şartları düzeltme adına maliyeti milyon dolarları bulan 14 büyük ahır yaptırdı, 30 TL kira bedeli ödemeyen faytoncular, atları pislik içindeki ahırlarda tutmaya devam etti. Çoğu yabancı ve eğitimsiz seyislerin elinde kalan atlar perişan oldu. Son seçimler öncesi faytonları kaldıracağı sözünü veren Büyükşehir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekim ayında faytonları kaldıracağını yineledi ama sonuç hüsran.

ÇEVRECİ GÖRÜNTÜ

Seçim dönemi Binali Yıldırım, belediye başkanı olması halinde faytonların kaldırılacağını net bir şekilde ifade etti. İki adaylada görüşen Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, işlerinin devamı için oyların CHP’ye vereceklerini açıkladı. Bu da akıllara kendini çevreci olarak lanse eden İmamoğlu’nun oy kaygısıyla ikili vaatlerde bulunduğunu getirdi. At vebası bardağı taşıran son damla oldu. Hayvanseverler çözüm için İmamoğlu’na gitti. İmamoğlu’nun üstenci yaklaşıyla karşılaştı,duydukları rahatsızlığı ise sosyal medyadan duyurdu. Adalar’da olanların farkında olan Ömür Gedik gibi aktivistler de tehditlerle susturulmaya çalışıldıklarını basına anlattı. Kaz dağları söz konusu olduğunda hemen tavır alan İBB Başkanı’nın Adalar’daki katliamların yanı sıra 3 Eylül’de Kısırkaya Barınağı’nda 1800-2000 köpeği uyutulması talimatı verdiği de biliniyor. CHP yönetimi ve seçmeni ise tüm bunları ölüm sessizliğiyle karşılıyor.