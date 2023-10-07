İmamoğlu pes dedirtti! Çivi çakmadığı ilçenin çehresini değiştirmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim döneminde 38 ayrı başlık altında yüzlerce vaatte bulundu. Vaatlerinden biri de 100 bin araç kapasiteli otopark yapımıydı. Ancak seçildikten sonraki ilk icraatı Zeytinburnu'nda, AK Parti'li İBB yönetimi tarafından projelendirilen Beştelsiz Otoparkı'nın ihalesini iptal etmek oldu. Bununla da yetinmedi, 2018'de 3 etap halinde yapımına başlanan Marmaray Zübeyde Hanım Parkı'nı yarım bıraktı. İBB'nin 2021'e kadar ilgilenmediği parkı Zeytinburnu Belediyesi 38 günde tamamlayıp hizmete açtı. Tüm bunlara rağmen Zeytinburnu'nda birçok projeyi hayata geçirdiklerini ileri sürerek ilçede 'çok şeyin değiştiğini' iddia eden İmamoğlu'na cevap Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'dan geldi. Sabah'a konuşan Arısoy, "İmamoğlu, AK Parti döneminde yapılan işlerin açılışıyla yetindi. İstanbul genelinde olduğu gibi Zeytinburnu'nda da bir şey yapmadı. Vaadleri lafta kaldı" dedi.

Arısoy şöyle devam etti:

29 Kasım 2019'da Beştelsiz Otopark İhalesi iptal edildi. Biz mevcut amatör spor antrenman tesislerini de bir kat yukarıya çıkararak tamamladık. Bu ay içerisinde hizmete açacağız.

Kazlıçeşme Sanat olan alan 1984-2015 arasında Zeytinburnu Belediyesi olarak hizmet verdi. İBB yönetimi, tapunun kendisinde olmasını öne sürerek geçmiş 5 yıllık bir ecrimisil gönderdi. Bu yerle ilgili Bedrettin Dalan ve Nurettin Sözen dönemlerinde tahsis yazısı var ve belgeleriyle itiraz ettik. Tapusunu üzerimize aldık. İBB yönetimi Kazlıçeşme Sanat'a çökme girişiminde bulundu.

İmamoğlu, AK Parti'li İBB yönetimi tarafından projelendirilmiş, ihale edilmiş ve iki etabı bitirilen Zübeyde Hanım Parkı'nın yapımından vazgeçti. Atıl duruma düşen parkın yapımını Zeytinburnu Belediyesi olarak biz üstlendik ve 38 günde bitirerek hizmete açtık.

10. Yıl Deresi'nin ıslah çalışmaları nedeniyle Topkapı'yı sahile bağlayan caddeyi 1 yıl boyunca kapattılar, tamamlayamadılar.

İçinde yüzme havuzu, basketbol ve voleybol sahalarının olduğu çok amaçlı bir spor salonumuz vardı. Depreme hazırlık dolayısıyla yıkıldı. İBB, spor salonunu yeniden yapmalıydı ama yapılmadı.

İstanbul İtfaiyesi'nin Zeytinburnu Grubu, Zeytinburnu Stadyumu'nun yanında prefabrik bir yapıda hizmet vermeye çalışıyor. Biz Millet Bahçesi'nden arta kalan bölümlerin bazılarına hizmet binaları yerleştirdik. Bu hizmet binalarından bir tanesini de itfaiye için ayırmıştık. Buranın da mülkiyetini 5 Ocak 2022'de İBB'ye devrettik ama herhangi bir faaliyet yok.