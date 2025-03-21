Ekrem İmamoğlu'nun 'kent uzlaşısı' adı altında 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek'le suçlandığı soruşturmanın da detayları ortaya çıktı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İmamoğlu ile PKK bağlantısını firari Azad Barış'ın kurduğu öğrenildi. PKK güdümündeki Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi'nin koordinatörü ve HDP Genel Başkan yardımcısı Barış'ın İBB gelen sekreteri Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Murat Ongun ve tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le de irtibatlı olduğu saptandı.

Azad Barış'ın yerel seçimler öncesi ve sonrasında İmamoğlu ile 171 kez görüştüğü belirtildi.

O DA 5 MART'TA KAÇMIŞ

Azad Barış'ın tıpkı Emrah Bağdatlı ile aynı tarihte; 5 Mart günü yurtdışına kaçması dikkat çekti. Barış'ın Berlin'de olduğu öğrenildi.

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