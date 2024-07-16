Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişiminde milli direnişin sembol noktalarından biri olan Saraçhane'de yürek sızlatan bir kare kayıtlara geçti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz'un 8. yıl dönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyen DEM Partili Abdullah Zeydan'ı ağırladı.

Van Büyükşehir Belediye eş başkanı Zeydan'la birlikte DEM Partili İpekyolu Belediye Eş Başkanı Canan Uzunay ve DEM oylarıyla CHP'den Esenyurt'a belediye başkanı seçilen Ahmet Özer de iştirak etti.

"SAMİMİ" GÖRÜŞME

Zeydan, İmamoğlu ile yaptıkları görüşmeyi "Samimi" olarak tanımladı.

SARAÇHANE ŞEHİTLERİNİN KEMİĞİ SIZLADI

FETÖ'nün 14 vatan evladını şehit ettiği Saraçhane'de, 15 Temmuz'un yıl dönümünde Zeydan'ı ağırlayan İmamoğlu büyük tepki çekti.

İMAMOĞLU TERÖRİSTLERLE KOL KOLA



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyen DEM Partili Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan ile bir araya geldi. pic.twitter.com/E9MGjQ0t63 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) July 16, 2024

SKANDAL SÖZLER HALA HAFIZALARDA

DEM'li Abdullah Zeydan, 2015 yılında bir mitingde partililerine hitap ederken Türk halkını ve Türk askerini hedef almıştı.

Zeydan, "PKK'yı Kürt halkının gücünü kimse test etmeye kalkışmasın. PKK Türkiye ve Orta Doğu'yu gül bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış hareketidir. Kürt halkını gücünü test etmeye kalkanlara buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Eğer PKK Türkiye'yi gül bahçesine çevirmek istemeseydi PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar tükürüğüyle." ifadelerini kullanmıştı.