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  • 'İmamoğlu' provokasyonuna geçit yok! 9 ilde 343 şüpheli yakalandı
Güncel

'İmamoğlu' provokasyonuna geçit yok! 9 ilde 343 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB soruşturması ile ilgili dün gece meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 11:55 - Güncelleme:
'İmamoğlu' provokasyonuna geçit yok! 9 ilde 343 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne'de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne'de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı. Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar."

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