İmamoğlu sanık, Kılıçdaroğlu mağdur! Atatürk'ün koltuğunu 1.2 milyara satmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük iddialarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma sonrasında hazırladığı iddianameyi tamamladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin, 'oylamaya hile karıştırma' suçundan 3'er yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İDDİANAMEDE 12 ŞÜPHELİ

İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Özgen Nama, CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Serhat Can Eş, CHP eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan ve CHP eski Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Yaşar'ın bulunduğu 12 kişi şüpheli olarak yer aldı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alırken, Eski CHP Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş müşteki olarak yer aldı.

ÖZEL'İN DOSYASI AYRILDI

Aynı soruşturma kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Turan Taykın Özer hakkında dosya ayrılarak Parlamenter suçlarına bakan büroya gönderildi. Parlamenter suçlara bakan büro yapacağı inceleme sonrasında bu isimlerle ilgili fezleke hazırlayıp, TBMM'den dokunulmazlığın kaldırılmasını talep edebilir. Dokunulmazlığın kaldırılması durumunda bu isimlerle ilgili soruşturma başlatılabilecek.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç örgütü kurmak ve yönetmekle' de suçlanan İmamoğlu ve ekibi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'kurultay iddianamesi'nde tanıklar şu iddialarda bulundu:

ANKARA'YA VİTO İLE TAŞINDI

HASAN HÜSEYİN ŞENYURT: İmamoğlu'nun gizli kasası Hüseyin Köksal'ın 12 yıllık şoförü Servet Yıldırım, 2024'teki telefon görüşmemizde bana şunları anlattı: Laleli'de bulunan Berber Yaşar lakaplı şahsın döviz bürosundan 4 özel Mercedes Vito ile 1.2 milyar TL parayı dövize çevirip araçlarla delegelere dağıtmak için Ankara'ya götürdük. Bu konuşmanın ses kaydını savcılığa verdim.

KARABAT 100 BİN TL VERDİ

VEYSİ UYANIK: (Eski CHP Bitlis İl Başkanı) Kurultaya delege olarak bizzat katıldı. Kurultaydan bir hafta önce CHP Milletvekili Özgür Karabat, beni İstanbul'a davet etti. CVK Park Bosphorus Hotel'de Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu ve Metin Kaya ile toplantı yaptık. İmamoğlu, Özgür Özel'i desteklememi istedi ve diğer detayları da Özgür Karabat ile halletmemi söyledi. Toplantı bitiminde ben Ankara'ya döndüm. Karabat, TBMM'deki odasında kargo poşeti içerisinde 100 bin TL para verdi. Ayrıca arabasından market kartları verdi, delegelere 20'şer bin TL'lik kart dağıttım. Karabat'a kimlere kart ve para dağıttığımı ismen bildirdim. Delegelerin imzalarını da CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye Özgür Özel'in seçim ofisinde teslim ettim.

BANA 1 MİLYON TL VERDİLER

HATİP KARAASLAN: Eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan ile kurultaydan 2-3 gün önce görüştüm. Bana "Özgür Özel'i destekleyeceğim. bunun karşılığında 1 milyon, ayrıca bana bağlı 6 kurultay delegesi için de ayrı ayrı 300 bin TL alacağım. Bundan daha fazla alan delegeler de var" dedi. Kılıçarslan'ı Özgür Özel'e yönlendiren kişi de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dır.

PİYASA YÜKSELECEK

TOLGAHAN ERDOĞAN: İstanbul'da Bel Tur A.Ş. Genel Müdürü Özgen Nama, parti meclis üyesi Baki Aydöner, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve CHP YİK üyesi Turan Taşkın Özer'in otelde sürekli ellerindeki çantalarla asansörlere ve katlara girip çıktıklarını gördüm. Bu isimlerle Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın delege pazarlığı yaptıklarını duydum. Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü olan Veli Gümüş, Akpolat'ın kendi hesabına 300 bin TL gönderdiğini söyledi. İsmini bilmediğim bir delegede "Abi 300 bin TL'ye oy mu verilir. Ben KİPTAŞ'tan daire istedim. Oyunuzu vermekte acele etmeyin bir saate kadar piyasa daha çok yükselecek" dediğini bizzat kendisinden duydum. Bu kişiyi görsem tanırım. Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş de kurultay sırasında aldığı parayı herkese dağıttığını söyledi.

AĞBABA 60 BİN TL GÖNDERDİ

ŞERİF SAYIN: (Bitlis delegesi): Milletvekili Veli Ağbaba'nın 38. Olağan Kurultay'dan 15 gün kadar önce annem Kıymet Sayın ya da kız kardeşim Zeynep Sayın'ın hesabına 60 bin TL gönderdiğini hatırlıyorum.

İL BAŞKANINA 130 BİN $

KEMAL ÇİFTÇİ: Ankara'da eski CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ofisimde bana "CHP Erzurum il başkanına Özgür Özel'i desteklemesi için 130 bin dolar para verilmiş, ancak bu şahıs bu paranın 100 bin dolarını kendisi almış. 30 bin dolarını delegelerine dağıtmış. Can Kakışım'a da İstanbul Medya A.Ş. üzerinden 2 milyon TL para verilmiş" dedi.

PARAYI PAVYONDA VERDİ

YUSUF GÖGERKAYA: (Kurultay delegesi): Kurultay'dan önce Erzurum il başkanımız Serhatcan Eş, Erturan Alagöz ve Abdulkadir'le birlikte Ankara'da pavyona gittik. Eş çıkışta "Sizin imzalarınızı alıp bir yere göndermem lazım" dedi ve cebinden para çıkardı. Bana ve Abdülkadir'i 1000'er dolar, Alagöz'e ise bin 500 dolar verdi. Ben parayı delil olarak sakladım.

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