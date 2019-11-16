İmamoğlu seçim vaadini unuttu: İBB raporları gerçeği ortaya çıkardı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları sırasında en çok puan topladığı vaatlerinden biri olarak lanse edilen 'Belediye işçilerini işten çıkarmayacağım' sözleri asparagas çıktı.

İmamoğlu seçim konuşmasında, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan tüm emekçi kardeşlerime sesleniyorum. Hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız' demişti.

İBB RAPORLARI GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI

İmamoğlu'nun sözüne rağmen İBB raporları gerçekleri ortaya koydu. Rapora göre 24 Haziran 2019 ile 24 Ekim 2019 tarihleri arasında sadece 5 aylık bir süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 3.400 işçinin işine son verildi.