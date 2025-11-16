İSTANBUL 18°C / 12°C
Güncel

İmamoğlu soruşturmasında telefon detayı: CHP'nin başına geçmek için not tutmuşlar

Ekrem İmamoğlu iddianamesinde, suç örgütü üyesi olduğu belirtilen Necati Özkan'ın el konulan cep telefonundan bir not çıktı. İmamoğlu'nun danışmanı olan Özkan'ın el yazısıyla tuttuğu notlarda, parti içi sorunlardan, yapılan planlamalara, birçok başlık bulunuyor.

Haber Merkezi16 Kasım 2025 Pazar 16:20 - Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik soruşturmanın kilit isimlerinden birisi de Necati Özkan.

İddianamede örgüt yöneticilerinden Hüseyin Gün'e bağlı hareket ettiği değerlendirilen Özkan, aynı zamanda "siyasal ve askeri casusluk" suçundan da başka bir dosyada tutuklu bulunuyor.

Siber Suçlar Birimi'nin Özkan'ın telefonunda tespit ettiği el yazısı bir not da iddianamede yer aldı.

TELEFONUNDAN ÇIKAN NOTLARDA İLGİNÇ DETAYLAR YER ALDI

Defter sayfasındaki notta 10'dan fazla başlık bulunuyor. Notta, "Partinin başına geçmek", "Trump ile görüşme", "İstanbul'a yeni vali gelecek, ardından kayyum" gibi ifadeler dikkati çekti.

Notta ayrıca, CHP'ye ilişkin iç şikayetler ve bazı planlara da yer verildiği görüldü.

"Mansur şehirlerde büro açıyor, milliyetçi kanalla görüşüyor", "Örgüt Mansur'u çıkaracak", "Vekiller sarhoş geliyor, odalarında alkol var", "Milletvekili istifa ve ara seçim" gibi ifadeler nottaki başlıklardan bazıları.

Necati Özkan'ın adı iddianamede, 'Özel vasfa haiz üye' olarak geçiyor.

Özkan'ın, örgüt yöneticilerinden olduğu değerlendirilen Hüseyin Gün ile örgüt lideri Ekrem İmamoğlu arasındaki gizli iletişimi sağladığı, Gün'ün düzenlediği raporları İmamoğlu'na aktardığı, örgütsel dokümanları sakladığı, belediyeden usulsüz iş alan reklam şirketlerinin yetkilileri olan bazı şüphelilerle toplantı yaptığı ve yurt dışında bulunan şahıslara bilgi sağladığı iddia ediliyor.

