İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ziya Gökmen Togay, iş insanları İhsan Mengir ve Yücel Mengir etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade verdi.

Üç şüpheli, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.