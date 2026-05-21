'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 41. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık Şeyhmus Sarıboğa'nın avukatının savunmasının ardından cumhuriyet savcısı sanıkların tutukluluk durumuna ilişkin görüşünü açıkladı.

5 SANIĞA TAHLİYE İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı, İBB iş analisti Iraz Bayrak, CHP bilgi işlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş, Kültür A.Ş. Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu ve eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy'un mevcut delil durumu, tutuklu kaldıkları süre ve üzerlerine atılı suçun vasıf mahiyeti dolayısıyla tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Savcı, örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu tutuklu 72 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşmaya mahkemenin değerlendirme yapması için ara verildi.