İmamoğlu Suç Örgütü davasında yeni gelişme... 20 şüpheli için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden kurgusal ihale sistematiği kurularak ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadelerinin ardından 20 şüpheli tutuklanma, 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

4 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL TALEBİ

Şüpheliler Alkan Başçiftçi, Ekrem Ofluoğlu, Fatih Yağcı ve Yasin Çağatay Seçkin ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

Zanlıların sulh ceza hakimliğindeki ifade işlemleri sürüyor.

BAŞSAVCILIĞIN İDDİASI: KURGUSAL İHALE SİSTEMATİĞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı" belirtilmişti.

Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, gözaltı kararı verilen 31 şüpheliden 29'unun yakalandığı kaydedilmişti.

Açıklamada, şüphelilerden 1'inin ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edildiği aktarılmıştı.

İLK GÖZALTILARDAN 6 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülmüştü.

Şüphelilerden Adnan Cullanmak savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Murat Cırık "konutu terk etmeme", Oktay Özel, Cezayir Aday, Ahmet Kocadağ, Ünal Aksoy ile Hakan Cullanmak ise "imza" ile "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirilmişti.

YURT DIŞINDAN DÖNEN ORHAN YILDIRIM HAVALİMANINDA YAKALANDI

Devam eden çalışmalar kapsamında yurt dışında bulunan Orhan Yıldırım Türkiye'ye dönüşte havalimanında gözaltına alınmıştı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürülmüştü.