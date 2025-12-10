İSTANBUL 13°C / 7°C
  • İmamoğlu Suç Örgütü dosyasında dikkat çeken diyalog: Acemi hırsızlar fena götürüyorlar
Güncel

İmamoğlu Suç Örgütü dosyasında dikkat çeken diyalog: Acemi hırsızlar fena götürüyorlar

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförleri Servet ve Güven Yıldırım'ın arasındaki konuşmalar, 'İmamoğlu Suç Örgütü' iddianamesine girdi. İki şoför arasında geçen diyalogda “Acemi hırsızlar fena götürüyorlar. Korkunç rakamlar.” ifadeleri yer almıştı.

HABER MERKEZİ10 Aralık 2025 Çarşamba 10:49 - Güncelleme:
İmamoğlu Suç Örgütü dosyasında dikkat çeken diyalog: Acemi hırsızlar fena götürüyorlar
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförleri Servet ve Güven Yıldırım'ın telefon konuşmaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan "İmamoğlu Suç Örgütü" iddianamesine girdi. Firari Emrah Bağdatlı hakkında konuşan iki şoförün 'Acemi hırsızlar fena götürüyorlar. Korkunç rakamlar.' İfadeleri dosyaya girdi.

"FENA GÖTÜRÜYORLAR, KORKUNÇ RAKAMLAR"

Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü davasında, tutuklu iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförleri Servet ve Güven Yıldırım'ın telefon konuşmaları dikkati çekti. Mahkeme kararıyla dinlenen iki şoförün, yaklaşan operasyon, mal varlığı gizleme senaryoları ve firari Emrah Bağdatlı'nın serveti hakkında yaptıkları konuşmalar ortaya çıktı. TRT Haber'in haberine göre iki şoförün "Fena götürüyorlar, korkunç rakamlar" dedikleri kayda girdi.

İşte iki şoför arasında geçen o diyalog;

- Servet Yıldırım: Acemi hırsızlar

- Güven Yıldırım: Usta acemi macemi ama fena götürüyorlar ya, fena korkunç rakamlar

- Servet Yıldırım: Tabii tabii Emrah Bağdatlı'ya baksana

- Güven Yıldırım: Kaça almış orayı?

- Servet Yıldırım: Kaça almıştır abi? 100-150 milyondan aşağı değildir.

