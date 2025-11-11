İSTANBUL 19°C / 13°C
Güncel

İmamoğlu suç örgütü iddianamesi tamamlandı... İşte örgüt şeması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, düzenlediği basın toplantısında 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesinin hazır olduğunu belirtti. Başsavcı Gürlek, yaptığı açıklamada 'İddianamenin giriş bölümünde suç örgütünün yapılanmasını ve şemasını anlattık. 6 tane örgüt yöneticisi var.' ifadelerini kullandı.

11 Kasım 2025 Salı 15:36
İmamoğlu suç örgütü iddianamesi tamamlandı... İşte örgüt şeması
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek basın mensuplarıyla toplantı gerçekleştirdi. 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesinin hazır olduğu belirtildi.

ÖRGÜT ŞEMASI ORTAYA ÇIKTI

Başsavcı Akın Gürlek, "İddianamenin giriş bölümünde suç örgütünün yapılanmasını ve şemasını anlattık. 6 tane örgüt yöneticisi var. Dijitallerin büyük çoğunluğu çözüldü. Ekrem İmamoğlu örgüt yöneticisi olduğu için diğer kişilerin suçlarından da sorumlu tutuluyor." dedi.

İŞTE ÖRGÜT ŞEMASI

6 İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında dava açılan 6 isim dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada yer alan "Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99'u örgüt mensubu 1'i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6'sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, 92'si örgüt üyesi olmak üzere, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen konumundadır" ifadeler dikkat çekti.

