Boğaz'a nazır Sarıyer Emirgan'da 50 milyon dolar değerindeki 3 villayı sadece 15 milyon liraya İmamoğlu İnşaat'a devreden iş adamı Ali Nuhoğlu, savcılığa 3'üncü bir ifade daha verdi. Daha önceki ifadelerinde İBB'den hak edişlerini alabilmek için verdiği rüşvetlerin tarihlerini, dekontlarını paylaşan Nuhoğlu, şimdi de verdiği rüşvetlere ilişkin yeni dekontlar ve kendisine rüşvet karşılığı ödenen hak edişlere ilişkin belgeleri savcılıkla paylaştı.

Sarıyer Emirgan'da 50 milyon dolar değerindeki 3 villayı 15 milyon liraya İmamoğlu İnşaat'a devreden Nuhoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, haziran ayı başında itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan yararlanan ve savcılığa iki ayrı ifade veren Nuhoğlu, tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturmasında gözaltına alınan Nuhoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, verdiği ifadesinde İBB tarafından kendisine yaşatılan süreçleri tüm açık yürekliliğiyle anlatmak üzere itirafçı olmak istediğini dile getirmişti. İtirafçı olan Nuhoğlu, soruşturmayı yürüten savcılığa 3'üncü bir ifade daha verdi.

FATİH KELEŞ'İN KARDEŞİNE VERDİ

Nuhoğlu, özellikle ikinci ifadesinde kendi çalışanları tarafından verilen rüşvetlerin tarihlerini, dekontlarını ve kim ya da kimlere nerede teslim edildiğine ilişkin ayrıntılı bilgiler vermişti.

Rüşvet karşılığında kendisine yapılan hak ediş ödeme kayıtlarını ve verilen rüşvetlerle ilgili yeni belgeleri de savcılığa sunan Nuhoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı olan Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş'e 28 Temmuz 2022'de 640 bin doları Florya'da bulunan sosyal tesislerde bir çalışanı aracılığıyla teslim edildiğini aktardı.

Nuhoğlu, paranın kasadan verildiği yani elden verildiği için dekontunu sunamadığını ancak Zafer Keleş ve kendi çalışanın HTS kayıtlarına bakıldığında buluşmanın görüleceğini belirtti.

İBB SOSYAL TESİSLERİ'NDE RÜŞVET ALIŞVERİŞİ

9 Ağustos 2022'de ise bankadan kendi adamına çektirdiği 700 bin doları Zafer Keleş'e İBB Sosyal Tesisleri'nde teslim ettirdiğini aktaran Nuhoğlu, söz konusu dekontu savcılıkla paylaştı.

Sabah'ın haberine göre, Zafer Keleş'e çalışanı tarafından verilen 496 bin doları da Florya'daki sosyal tesisler ve Aqua Florya'nın karşısındaki bir pide salonunun orada teslim edildiğini aktararak tarihini de savcılıkla paylaşan Nuhoğlu, bu buluşmanın da HTS kayıtlarından tespit edilebileceğini dile getirdi.

FİRAR EDEN HUKUK MÜŞAVİRİNE OFİSİNDE TESLİM EDİLDİ

18 Mart 2024'de ise bankadan çekilen 2 milyon dolardan 1.5 milyon dolarını çalışanı tarafından yurt dışına firar eden İBB Hukuk Müşaviri İbrahim Bülbüllü'nün Beylikdüzü'ndeki ofisinde teslim edildiğini, parayı da borç olarak aldığını dile getiren Nuhoğlu, "Sebebi ise 2023 yılı hak ediş ödemeleri için herhangi bir ödeme yapamamam ve 2024 yılı hak ediş ödemelerini rahat alabilmem içindir. O gün Fatih Keleş ile görüştüm. Bana İbrahim Bülbüllü'nün numarasını verdi. Bunun üzerine Bülbüllü'yle görüştüm. Ofisinin adresini verdi." diye konuştu.

İBB HİZMET BİNASI ŞANTİYESİNDE TESLİM ETTİK

25 Temmuz 2024'te ise banka hesabından 520 bin doların bir çalışanı tarafından çekildiğini, bu parayı Çırpıcı Parkı'nın alt tarafında bulunan İBB Hizmet Binası şantiyesinde Ahmet Şahin'e teslim edildiğini, teslim tarihinin ise 2 Ağustos 2024 olarak gözüktüğünü ifade etti.

21 Kasım 2024'te ise 1 milyon doları yine aynı noktada çalışanı tarafından Ahmet Şahin'e teslim edildiğini, bu paranın ise kasasından alındığı için dekontunun bulunmadığını aktardı.

RÜŞVETİ VERİNCE HAK EDİŞLERİ PEYDERPEY ALDI

"Şirket kayıtlarında araştırma yaptım. Paraların çekildiği tarihleri tespit ettim. Yine para teslimini yapan çalışanlarımla görüştüm. Tarihleri netleştirmeye çalıştım. Para teslimleri bankadan çekildiyse aynı gün ya da birkaç gün sonradır.Şirket kasasından alındıysa aynı gün veya birkaç gün içerisindedir." diyen Nuhoğlu, ifadesine şöyle devam etti: "Hak ediş ödemelerine ilişkin evrakları da dosyaya sunuyorum. İstedikleri paraları verdikten sonra peyderpey ödemeler yapıldı. Şirket çalışanlarım ve İstcon İnşaat'ın ortağı borç aldığım Furkan da anlattıklarımla ilgili tanık olarak dinlenebilir."

"AVUKAT PEHLİVAN OPERASYONDAN ÖNCE VİLLALARI SORDU"

Nuhoğlu, özellikle İmamoğlu İnşaat'a devrettiği Sarıyer'deki lüks villalar için kurduğu Güllüce Tarım ile ilgili konular ve sözleşme yapılması sürecinde ise geçtiğimiz günlerde tutuklanan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'la 4-5 defa görüştüğünü aktardı.

Bu işin operasyon olmadan önce medyaya yansıdığı için İmamoğlu tarafından önemsendiğini aktaran Nuhoğlu, "Hatırladığım kadarıyla bana mal varlığıma tedbir konulup konulmadığını sormuştu.

Tarihi net olarak hatırlamıyorum ancak operasyondan kısa bir süre önce bu görüşme gerçekleşti. Süreç içerisinde tespit ettiğim, hatırladığım bir husus olduğunda dosyaya sunacağım." diyerek ifadesini sonlandırdı.

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