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İmamoğlu suç örgütü soruşturması! 10 kişi daha gözaltına alındı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 10 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 10:13 - Güncelleme:
İmamoğlu suç örgütü soruşturması! 10 kişi daha gözaltına alındı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, aralarında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ile İbrahim Özkan'ın şoförlerinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurttaş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, İbrahim Özkan'ın şoförü, Mustafa Bostancı, muhasebeci Zafer Çimen, iş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner, Ağaç AŞ çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ile Ümit Polat hakkında gözaltı kararı verildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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