Güncel

'İmamoğlu Suç Örgütü” soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan, 'İBB'nin gölge başkanı' olarak anılan Ertan Yıldız, ilk kez 24 TV'ye konuştu. İddianamede yer alan ifadesinin arkasında olduğunu söyleyen Yıldız, 'İfadelerimin tamamı gerçektir.' dedi.

2 Aralık 2025 Salı 07:03
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "İmamoğlu Suç Örgütü" soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren altı yönetici arasında yer alan Ertan Yıldız sessizliğini 24 TV'ye bozdu.

24 TV Özel Haber Müdürü Aytaç Kurnaz'a konuşan Yıldız, "İfademin arkasındayım" dedi.

Halen elektronik kelepçe ile adli kontrol altında bulunan Yıldız, yaptığı değerlendirmede, "Başsavcının açıklamaları ortada. İddianamedeki ifadelerimin tamamı gerçektir. Bunun üzerine söyleyecek başka bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

Ertan Yıldız, Ekrem İmamoğlu

İDDİANAMEDE İSMİ 1616 KEZ GEÇİYOR

Yıldız, 21 Mart'ta tutuklanmış; daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini bildirerek 6 Mayıs'ta yeniden savcıya ifade vermişti.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede toplam Yıldız'ın ismi tam 1.616 kez geçiyor.

İddianamede, Yıldız'ın resmi görevinin danışmanlık olduğu, geçmişte İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttüğü ve belediye iştiraklerinden sorumlu yönetici olarak konumlandığı yer almıştı.

Savcılık, çeşitli iştiraklerdeki ihale süreçlerinde Yıldız'ın rol aldığı, bazı firmaların belirlenmesi ve ihale fiyatlarına ilişkin pazarlıklarda yer aldığı iddialarını dosyaya dahil etmişti.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Yıldız'ın anlatımlarını "soruşturma açısından dönüm noktası" olarak nitelendirmişti.

Yıldız'ın beyanları sonrasında soruşturmada başka şüphelilerin de etkin pişmanlığa başvurduğu savcılık tarafından açıklanmıştı.

