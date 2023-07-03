İmamoğlu tamamen yenilendiğini iddia etmişti: İstanbul Otogarı'nın hali vatandaşı isyan ettirdi

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan Büyük İstanbul Otogarı'nın CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından 'tamamen yeniledik' iddiasından sonra ortaya çıkan manzarası vatandaşları çileden çıkarttı.

İmamoğlu, tamamen yenilendiğini iddia ettiği otogar için "Çok emek verdik ama değdi! 1 yıl önce devralmıştık şimdi tertemiz, pırıl pırıl bir otogarımız oldu. Güvenlik ve temizlik sorunlarını çözdük, baştan sona yeniledik, el değmedik nokta bırakmadık. Otogarda kütüphane, kitap okuma, etkinlik ve çalışma alanları dahi var." açıklamasında bulundu.

VATANDAŞ ÇİLEDEN ÇIKTI

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yeniledik iddiası sonrası otogarın halini gören vatandaşlar İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.

Otogarın içler acısı halini görüp çileden çıkan vatandaşlar, otogarın görüntülerini sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi.