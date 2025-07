Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi diploması, usulsüz yatay geçiş gerekçesiyle İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından 18 Mart'ta iptal edildi. İmamoğlu'nun avukatları, kararın ardından 6 Mayıs'ta İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunarak, yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı. İtirazın ardından mahkeme, 13 Mayıs 2025'te verdiği ara kararda İmamoğlu'nun diplomasını iptal edenlere "neden" diye sordu. Kurumlardan gerekçeleri belgeleriyle birlikte ibraz etmelerini istedi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Müşavirliği bu talebe 36 sayfalık cevapla karşılık verdi. Yeni Şafak o cevap yazısına ulaştı.

KURUL YETKİSİZ HAREKET ETTİ

Dilekçede yer alan tabloda yapılan usulsüzlük tek tek anlatıldı. 27 Haziran 1990 tarihli toplantıda alınan 22 sayılı kararla toplam kontenjan 55 olarak belirlenirken, 30 Temmuz 1990 tarihli Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan ilanda kontenjan 60'a çıkarıldı. 12 Eylül 1990 tarihli toplantıda alınan 24 sayılı kararda ise yatay geçiş kontenjanı 80'e yükseltildi. Bu kontenjanların sınıflara göre dağılımı, "İşletme Türkçe; 2'nci sınıf 18, 3'üncü sınıf 8, 4'üncü sınıf 6. İşletme İngilizce; 2'nci sınıf 48, 3'üncü sınıf 0, 4'üncü sınıf 0." şeklinde yapıldı. Mahkemeye sunulan yazıda, İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'nun diğer sınıflara ilişkin yatay geçiş kontenjanlarını sıfırladığına dikkat çekilerek, tüm kontenjanı İngilizce İşletme 2'nci sınıfa aktardığı vurgulandı. Kurulun, mevzuatta tanımlanan böyle bir yetkisinin bulunmadığına işaret edilirken, 1/3 oranında kontenjan artırımı şeklinde uygulayarak olmayan bir yetkiyi de varmış gibi kullandığı ifade edildi.

AÇIK HATALAR VAR

İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'nun yetkili olmadığı bir konuda yaptığı kontenjan artırımının yok hükmünde olduğuna vurgu yapılan yazıda, YÖK'ün tanımadığı bir okuldan başvurunun kabul edilmesi, başvuruların ilan edilen süre dolmadan önce kayıt işlemlerinin tamamlanması, yatay geçiş yapılan eğitim kurumlarına ayrı kontenjan belirlenmemesi ve başvuranlar arasında başarı sıralaması yapılmamasının idari işlemi sakatlayan açık hatalar olduğu ifade edildi.

DANIŞTAY'DAN EMSAL KARAR

Yazının devamında Danıştay 8'inci Dairesi'nin 2001/1430,2002/3454 ve 11 Haziran 2002 tarihli kararında yurtdışı kontenjanlarda ilgilinin sorumluluğu bulunmasa dahi açık hata sebebiyle idari işlemin geri alınmasının hukuka uygunluğuna hükmettiği anlatıldı.

İMAMOĞLU İKİ DERSTEN MUAFMIŞ

İmamoğlu'nun hazırlık sınıfı hariç Girne Amerikan Üniversitesi'nde 1 yıl eğitim gördüğü belirtilen yazıda, "Yatay geçiş başvurusunun kabul edilmesinden sonra tekrar alması gereken fark ders sayısı 8'dir. Muaf olduğu ders sayısı sadece 2'dir. Bu hususun dahi gelinen üniversite ile eşdeğer bir eğitim verilmediğine emare olarak değerlendirilmesi gerekirken, bunun dikkate alınmayışın da yine açık hata halidir ve işlemin her zaman geri alınabileceğini gösterir" ifadelerine yer verildi.

UYUŞMAZLIĞA GÖRE HAMLE YAPILMIŞ

Girne Amerikan Üniversitesi'nin YÖK denkliğinin bulunmadığı hatırlatılan yazıda, geçiş yapan öğrencilerin kütüklerinde, geçiş yaptıkları üniversitenin Doğu Akdeniz olarak yazılmış olması da bu hususun o dönemde açıkça bilindiği ve bu durumun ortaya çıkması ihtimaline karşı bir hamle ve eylem olarak değerlendirildi. Mahkemeye sunulan yazıda, 1990'da University Collage of Northern Cyprus'ın YÖK tarafından tanınmadığı gibi, eş değer eğitim programı uygulamayan bir birim olduğu da ifade edildi.

ÜÇ ÖĞRENCİ SINIRI İHLAL EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, en fazla 3 öğrenciye yabancı bir ülkeden yatay geçiş hakkı tanınması gerekirken, İngilizce İşletme 2'nci sınıf için 48 kişiye hak tanındığına dikkat çekildi. Kontenjan kıstasına açıkça aykırı hareket edildiğine işaret edilen yazıda, mevzuata göre yatay geçiş hakkı kazanamayacak kişilerin de hak kazandığı vurgulandı.

YATAY GEÇİŞTE AYKIRILIK VAR

Tüm bu işlemlerin yatay geçiş hükümlerine açıkça aykırı olduğuna vurgu yapan Hukuk Müşavirliği, "1990-1991 eğitim öğretim yılında İngilizce İşletme Fakültesi'ne yapılan yatay geçişe dair işlem süreçleri yönetmelik hükümlerine açıkça aykırıdır. Bu durum idarenin yetkilerini açık ve sistematik şekilde mevzuat hükümleri ve kamu yararına aykırı, objektiflikten uzak, keyfi ve açık hatalarla dolu şekilde kullandığını göstermektedir" denildi.

ORTALAMASI BİLE TUTMUYOR

Öte yandan İmamoğlu'nun not ortalamasının yatay geçiş kriterlerini karşılamadığı belirtilirken, söz konusu dava tarihi itibarıyla diploması iptal edilmeyen İ.H.M'nin 3.54, H.U'nun 2.75, İ.K'nin 2.63 not ortalamasına sahip olduğu, İmamoğlu'nun ise 2.50 not ortalaması olduğu hatırlatıldı. Hukuk müşavirliğinin mahkemeye sunduğu yazıda, "Davacının (İmamoğlu'nun) kontenjan koşulunu da sağlamadığı açıktır" bilgisi yer aldı.

SİSTEMATİK USULSÜZLÜK

Yazıda, yatay geçiş sürecine ilişkin yapılan usulsüzlüklerin sehven, dikkatten kaçan eksiklikler olarak değerlendirilemeyecek boyutta olduğuna dikkat çekilerek, "Bilinçli, sistematik ve toplu halde gerçekleştirilen usulsüzlükler" olduğu ifade edildi. Diplomanın geri alınması konusunda kamu yararının gözetildiğine vurgu yapılan yazıda İstanbul Üniversitesi Hukuk Müşavirliği, açıklanan ve re'sen dikkate alınacak nedenlerle yürütmenin durdurulması ve idari işlemin iptali talebinin reddine karar verilmesini istedi.