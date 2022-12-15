Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklanmıştı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, istinaf ve temyiz yolu açık olan kararda Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi.

Hakkında kesinleşmemiş bir dava varken İmamoğlu'nun mağduru oynamaya devam etmesi ise gözlerden kaçmadı.



Olayın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki altılı masanın liderleri, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının ardından Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi.

Miting öncesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, Yenikapı'da miting düzenlemek üzere İstanbul Valiliği'ne yazı gönderdiği ortaya çıktı.

CHP İl Başkanlığı tarafından Valilik'e gönderilen yazıda, CHP'nin 15 Aralık Perşembe günü için Yenikapı Etkinlik Alanı'nda miting düzenleme kararı aldığı açıklandı.

FİYASKOYU SARAÇHANE MEYDANI GİZLEDİ

Mağduru oynayan İmamoğlu'na adaylık konusunda yeni darbe Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Adaylık konusunda İmamoğlu'na defalarca veto veren Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun itibarını sarsmak için düzenlenecek olan mitingi Yenikapı'da yapmak istedi. CHP'nin adaylık konusunda saf dışı bırakmak istediği İmamoğlu, Yenikapı'yı doldurmayacağını anlayınca baskın davranıp mitingi daha küçük olan Saraçhane Meydan'da yaptı.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul'daki emniyet kaynakları, altılı masanın Fatih Saraçhane'deki mitingine yaklaşık 25 bin kişinin katıldığını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki altılı masanın liderleri, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının ardından Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi.

İl emniyet kaynakları, İBB Başkanı İmamoğlu ile parti liderlerinin konuşma yaptığı mitinge, 25 bin civarında katılım olduğunu bildirdi.