Türkiye, İstanbul seçimleri süresince CHP adayının yalan rüzgarı kampanyasına tanıklık etti. Her sıkıştığında yalana başvuran İmamoğlu, yine Türkiye'yi aldatmaya çalıştı. 23 Haziran seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile TV ekranında tartışmaya hazırlanan CHP adayı, yine etik olmayan yollara saptı. CHP adayı önce, Yıldırım'a iftira atarak "Soruları önceden görmek istedi" dedi. Foyası ortaya çıkınca, çark etti. Bu sırada da rakibine yönelttiği suçlamayı bizzat kendisi yaptı. 13 Haziran Perşembe günü, İstanbul'da garip bir ziyaret trafiği yaşandı. CHP adayının bir konferans verdiğini ileri sürdüğü Taksim'deki otele tanıdık bir ziyaretçi geldi. Bu ziyaretçi Türkiye'nin 3 gün sonra yapılacak ortak yayında tarafsız olmasını beklediği moderatör İsmail Küçükkaya'ydı. Yıldırım'ın önceden soruları istediğini ileri sürdüğü Küçükkaya ile The Marmara Oteli'nde gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Küçükkaya saat 12.13'te lobiden giriş yaparak, asansörle 17. kata çıktı. Saat 12.14'te de bu katta, İmamoğlu'nun kullandığı odaya giriş yaptı. İmamoğlu ise saat 13.09'da Küçükkaya'nın kendisini beklediği odaya geldi. Küçükkaya uzun süre kaldığı odadan saat 13.55'te ayrıldı. Odaya 12.14'te giriş yapan Küçükkaya'nın bir süre CHP adayının danışmanı Murat Ongun, 46 dakika ise İmamoğlu ile görüştüğü belirlendi.

Küçükkaya ve İmamoğlu'nun "15-20 dakika" dediği toplam görüşme trafiğinin ise 101 dakikayı bulduğu ortaya çıktı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, dün akşam TRT Haber ekranlarına çıkan CHP adayı, yalan atma geleneğini sürdürdü. "Otelde Küçükkaya ile kaç dakika görüştüğünüz" sorusuna, pişkince "2-3 dakika" diye cevap verdi.

Küçükkaya ile Taksim'de bir otelde görüştüklerini aktaran İmamoğlu, "O gün proje tanıtımım vardı. 2-3 dakika görüştük. 'Bir talebiniz var mı' dedi. Dedim 'Yok, istediğinizi sorabilirsiniz.' Küçükkaya beni arayıp 'Sizinle görüşeceğim' deseydi kabul etmezdim. Sizinle görüştükten sonra Yıldırım'la da görüşeceğim' dediği için kabul ettim" diye konuştu.

(Sabah)