Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 71 kişinin tutuklandığı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bazı şüphelilerin itirafçı olarak rüşvet ağını deşifre etmeye başlaması, İmamoğlu ve ekibini panikletti.

Sabah'ın haberine göre, İmamoğlu'nun avukatları Saraçhane'deki başkanlık makamını işgal etti. 10 avukat, başkanlık makamını karargâh yapıp burada İmamoğlu davası için çalışıyor. Yanlarında jammer da bulunduran avukatlar, dosyada itirafçı olmak isteyen kişilere baskı yapıyor. Avukatların başında Kemal Polat bulunuyor. Dosyada şüpheli olan kişilerin aileleri ile sürekli irtibatta olan avukatlar itirafçılığın önüne geçmeye çalışıyor. Bütün uğraşlara rağmen dosyadaki açık tanık sayısının 70'i geçtiği, itirafçı sayısının da her geçen gün arttığı öğrenildi.

JAMMER İLE ÇALIŞIYORLAR

Avukatlar çalıştıkları odada jamer da bulunduruyor. Avukatların, jammera neden ihtiyaç duydukları ise anlaşılamıyor.

İBB'YE YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart'ta büyük bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet suçuna karışan şüphelilere yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Bu şüphelilerden 102'si yakalandı ve aralarında Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un da bulunduğu 53'ü tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer taraftan 26 Nisan'da soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda da aralarında Dilek İmamoğlu'nun abisi Cevat Kaya'nın da bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 71'e yükseldi.

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