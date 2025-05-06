İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2025 Salı / 9 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,6119
  • EURO
    43,7544
  • ALTIN
    4176.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İmamoğlu yargıyı yine tehdit etti

CHP kurultayında delege satın alındığı iddialarıyla ilgili ifade veren yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu, yargıyı tehdit etti. Sürecin, hukuku siyasetin sopası haline getirdiğini öne süren İmamoğlu, 'Bu gidişata sessiz kalan herkesin suç ortağı olduğu'nu iddia etti.

HABER MERKEZİ6 Mayıs 2025 Salı 08:57 - Güncelleme:
İmamoğlu yargıyı yine tehdit etti
ABONE OL

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te düzenlenen kurultayında "delegelere para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. 86 şüpheli arasındaki eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlanarak ifade verdi. Kurultay sürecindeki menfaat temini ve usulsüzlük iddialarını araştıran savcılık, İmamoğlu'na "parti temsilcilerine para temin edilip edilmediği" ve "oy kullanma süreçlerinde yönlendirme yapılıp yapılmadığı" yönünde 9 soru yöneltti. İmamoğlu, sorulara ve tanık beyanlarına "tek" cevap vermek istediğini belirtti.

Adı tanık beyanlarında sıkça geçen İmamoğlu, savunmasında tüm ifadeleri reddetti. "Delegeleri finanse etme", "bazı medya mensuplarını Londra gezisine götürme" ve "Doğu illerinden gelen delegelerle otel toplantıları" iddialarını yalanlayan İmamoğlu, tanıkları kastederek "Adına tanık denilen ancak tanık olmayan aynı 3-5 isim her seferinde yeni bir dosyada yeniden sahneye çıkarılıyor" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel lehine kurultay öncesi ve sırasında destek sağladığı yönündeki tüm iddiaları reddeden İmamoğlu, soruşturmanın siyasi olduğunu ileri sürdü ve yargıyı, "Yargının bu senaryoların figüranı haline getirilmesi halkın adalet duygusuna ihanettir. Milletimize çok büyük bedeller ödeten bu sürecin, hukuku siyasetin sopası haline getiren ve bu gidişata sessiz kalan herkesi bu suçun ortağı haline getireceği bir gerçektir" sözleriyle yine hedef aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.