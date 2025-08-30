İSTANBUL 29°C / 21°C
  İmamoğlu-Yavaş kavgası seçimlere yansıdı! CHP mavi ve beyaz diye ikiye bölündü
Güncel

İmamoğlu-Yavaş kavgası seçimlere yansıdı! CHP mavi ve beyaz diye ikiye bölündü

CHP, seçim öncesi mavi ve beyaz diye resmen ikiye bölündü. Mavi liste adına çalışanlar CHP'lileri arayarak Ekrem İmamoğlu için oy isterken beyaz listede olan Mansur Yavaş aleyhinde ifadeler kullandı.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:33
İmamoğlu-Yavaş kavgası seçimlere yansıdı! CHP mavi ve beyaz diye ikiye bölündü
ABONE OL

CHP'de yaklaşan delege seçimleri öncesinde parti içindeki gerilim doruğa çıktı.

Ankara'da seçmenlere yapılan gizli telefon aramaları, mavi ve beyaz liste arasında yaşanan kriz, kamera kayıtlarına yansıdı. Kendini "Elif" olarak tanıtan bir kişi, delegeyle yaptığı telefon görüşmesinde, Mavi liste adına aradığını ve Ekrem İmamoğlu'nu desteklediklerini öne sürerek "Mavi listeye oy verin" çağrısında bulundu.

Beyaz listenin ise Mansur Yavaş'la çalıştığını belirten kişi, "Bunu söylemekten çekinmiyoruz, işten çıkarılan arkadaşlarımız da oldu. Araştırabilirsiniz, internette de her yerde var. Mavi listeye oy vermeniz gerçekten iyi olur" cümlelerini kullandı.

