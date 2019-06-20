Muhtarlarla bir araya gelen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, buradaki konuşmasında "Muhtarlar Şehir Bilgi Sistemi" kuracağının sözünü vermişti. Oysaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında hayata geçirilen "Muhtarlık Bilgi Sistemi" ile bugüne kadar 50 bini aşkın başvurunun yüzde 97’si çözüme kavuşturuldu bile.

Ayrıca İBB’nin Muhtarlık Bilgi Sistemi sayesinde muhtarlar ellerindeki tabletler ile İBB’nin 25 daire başkanlığı, 101 müdürlüğü ve 28 iştirak şirketine anında ulaşım imkânına da sahip durumda bulunuyor.

Muhtarlarla iletişimin hızlı bir şekilde sağlanması ve mahallelerin sorunlarının kısa sürede çözümlenmesi amacıyla hayata geçirilen Muhtarlık Bilgi Sistemi, 39 ilçede bulunan 959 mahalle muhtarına hediye edilen tabletler aracılığıyla kullanılıyor.

MUHTARLAR, MAHALLENİN SORUNLARINI ANLIK OLARAK BİLDİREBİLİYOR

Muhtar Bilgi Sistemi ile İstanbul’un 959 mahallesinde yaşanan her türlü problem, mahallenin görüşleri ve istekleri anlık olarak İBB Muhtarlıklar Müdürlüğüne iletilebiliyor. Muhtarların tabletler aracılığıyla gönderdiği fotoğraf ve konum bilgisi ile hızlı ve etkili çözüm sağlanıyor. Ayrıca detaylı bilgi mahalle muhtarının tabletine iletiliyor.

Bu uygulama üzerinden İBB’nin 25 daire başkanlığı, 101 müdürlüğü ve 28 iştirak şirketine açılabiliyor. 2019 yılında hazırlanan yeni yazılımla İBB’nin yanı sıra dış kurumlar da sisteme entegre edildi. Böylece muhtarların taleplerinin daha geniş bir hizmet alanı kullanılarak çözüme kavuşturulması sağlanıyor. İBB Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden muhtarlarla anlık iletişim de yapılabiliyor. Bu uygulama ile mahallelerin en uç noktalarına kadar hızlı hizmet sağlanıyor.

2016 yılında hayata geçirilen projeye 2019 yılının ilk 6 ayı dahil olmak üzere 2 buçuk yılda 50 bini aşkın başvuru geldi. Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla gelen muhtar taleplerinin yüzde 97’si hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturuldu.

MBS, EN İYİ UYGULAMA DALINDA İKİ ÖDÜL ALDI

İBB’nin Muhtar Bilgi Sistemi projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Muhtar Bilgi Sistemi projesi, yerel yönetimlerde yerel ile iletişimin en etkin uygulaması olarak iki ödül aldı. “Muhtarlık Bilgi Sistemi ile Her An Yanınızdayız” projesi Sağlıklı Kentler Birliği tarafından en iyi uygulama ödülünü alırken, BELHABER internet sitesi tarafından verilen ve "Belediye Oscarları" olarak bilinen Yerel Yönetim Proje Ödülleri'nde de ödüle layık görüldü.

Sonuç olarak CHP adayının bir vaadi daha çürümüş oldu.

ÜCRETSİZ EKMEK VAADİ DE ÇÜRÜMÜŞTÜ

Bundan önce de, başkan seçildiği takdirde "sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşa ücretsiz ekmek vereceğinin" sözünü veren CHP adayının bu vaadi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılından beri yapıldığı ortaya çıkmıştı.

İhtiyaç sahibi ailelere günlük ortalama 3 ekmek ve haftalık 2 paket bebe bisküvisi yardımı yapan İBB, sadece 2018 yılında 19 bin 584 aileye toplam 13 milyon 219 bin 200 TL tutarında ekmek yardımı, 16 bin 14 aileye ise 2 milyon 10 bin 580 TL tutarında bebe bisküvisi yardımı ulaştırıldı. 2019 yılının ilk 6 ayında ise ekmek yardımından 13 bin 838 aile, bebe bisküvisi yardımından ise 13 bin 910 aile faydalandı.