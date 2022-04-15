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  • İmamoğlu yine 'pes' dedirtti! Seçim vaadini inkar etti ama reklam filmi duruyor
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İmamoğlu yine 'pes' dedirtti! Seçim vaadini inkar etti ama reklam filmi duruyor

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün geri çekilmesi teklifi, AK Parti ve MHP'nin oy çokluğuyla kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ise indirimi veto edeceğini söylerek, öğrencilere ücretsiz ulaşım vaadinde bulunmadığını iddia etti. Ancak CHP'nin 2,5 yıl önce yayımladığı o video ortaya çıktı.

Star Gazetesi15 Nisan 2022 Cuma 16:19 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 16:37
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Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İBB Meclisi Nisan Ayı Oturumu'nda UKOME'de alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi görüşüldü.

109 TL'ye yükselen aylık abonman ücretindeki 31 TL farkın İBB tarafından sübvanse edilmesi ve ücretin 78 TL olarak alınmaya devam edilmesi yönündeki teklif, AK Parti ve MHP'nin oy çokluğuyla kabul edildi.

Kararın ardından adeta çılgına dönen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise indirimi veto edeceğini söyledi.

İmamoğlu, AK Parti sıralarından, "Seçimden önce ulaşımı öğrenciye ücretsiz yapacağınızı söylüyordunuz" şeklinde yöneltilen eleştirilere, "Öğrencilere ücretsiz ulaşım vaadeden diyor. Bakın, yalan üzerine temel kuruyor. Öğrenci indirimi yapacağız dedik seçimden önce." şeklinde cevap verdi.

İmamoğlu vaadini unutsa da, seçim için hazırlanan reklam filminde "CHP'nin bütün belediyelerinde, öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak." şeklinde net ifadeler yer alıyor.

İşte İmamoğlu'nun 'inkar' ettiği vaadi...

Star Gazetesi

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