İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yandaş gazetecilerle dudak uçuklatan masraflarla yaptığı ve tartışmalara neden olan Roma seyahati gündemdekini yerini koruyor.

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, İBB'nin yandaşı 43 gazetecilerle Roma'ya yaptığı seyahate İBB Meclisi, Eylül ayı Olağan Toplantısı'nda tepki gösterdi.

İBB'yi şeffaf olmaya davet eden Zeynel Abidin Okul'un açıklamaları şu şekilde: Şatafatlı Paris gezisini kamuoyundan takip ettik. Şehrimizin tanıtımına kimse hayır demez. Kiralanan sarayın ve orada yapılan harcamaların kaynağını sorduğumuzda hemen İBB'den açıklama geldi. Bu gezinin bütün masrafları sponsorlar tarafından karşılandı. Şimdi buradan tekrardan soruyorum: Bu sponsorlar neden kamuoyuyla paylaşılmıyor.

"İBB YÖNETİMİNİ ŞEFFAF OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Bu sponsorlar hangi saikle İBB'nin bu organizasyonlarına sponsor olmuşlardır. Bahsi geçen sponsorların belediye ile bir sözleşmesi var mıdır? Eğer belediye ile bir sözleşmesi var ise bu sözleşmeyi yapabilmek için de bu Meclis'ten onay alınması gerekiyor. Böyle bir şey yaşadık mı, hayır. Ben bu konularda İBB yönetimini şeffaf olmaya davet ediyorum.

Okul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

Paris'teki Sarayın sponsorları ile alakalı CHP'li İBB yönetimine sorularımızı tekrar soruyorum.

1- Sponsorları açıklama konusunda neyden çekiniyorsunuz ?

2- Açıklayamadığınıza göre bahsettiğiniz sponsorlar aslında yok mu?

3- Hizmeti ile mükellef olduğunuz İstanbul halkından bunu daha ne kadar saklayacaksınız ?

Sevgili İstanbullular; Belediyenin sponsorluk sözleşmeleri için meclis kararı gerekmektedir. Fakat İBB Meclisinde bu yönde alınmış bir karar bulunmamaktadır.

CHP'li İBB yönetimi İstanbul halkına karşı şeffaf davranana kadar bu konunun peşini bırakmayacağımızı ilan ediyorum."

YANDAŞ GAZETECİLER ROMA TURUNA ÇIKMIŞTI

İstanbul'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın imza törenini gerçekleştiren İmamoğlu'na; aralarında Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök gibi yandaş gazetecilerin de bulunduğu 45 basın mensubu ile birlikte toplam 73 kişilik bir kafile eşlik etmişti.

4 GÜNLÜK LÜKS VE ŞATAFAT

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, iki kişilik odanın geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında değişen Parco Dei Principi Grande Hotel & Spa'da konakladığı ve seyahatin 4 gün sürmüştü.

İBB'den Roma gezisi itirafı

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