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İmamoğlu'na Ankara'da soğuk duş! Karşılamaya dahi inmedi

CHP'nin tek adaylı 'ön seçimi' için Ankara'ya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir tavır geldi. Mansur Yavaş, belediyeye kendisini ziyarete gelen İmamoğlu'nu kapıda karışılamadı. Yavaş, İmamoğlu'nu karşılaması için özel kalem müdürünü gönderdi.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 15:27 - Güncelleme:
İmamoğlu'na Ankara'da soğuk duş! Karşılamaya dahi inmedi
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı 'ön seçim' öncesinde Ankara'ya partililerle buluşmak üzere gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

MANSUR YAVAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA DİKKAT ÇEKEN TAVIR

ABB Başkanı Yavaş, İmamoğlu'nu makam katında karşıladı. Yavaş'ın İmamoğlu'nu kapıda karşılamaması dikkat çekti.

İmamoğlu'nu kapıda Yavaş yerine ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu ve ABB Özel Kalem Müdür Vekili Nevzat Uzunoğlu karşıladı.

İmamoğlu'na anket göndermesi

Mansur Yavaş'tan adaylık resti

Mansur Yavaş geri adım atmıyor

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