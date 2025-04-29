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İmamoğlu'na beklenmedik darbe! Görevi bıraktı

Diploma davası öncesinde sıklıkla ekranlarda görülen Prof. Dr. Adem Sözüer'in yolsuzluktan tutuklandıktan sonra İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatlığını bıraktığı öğrenildi.

HABER MERKEZİ29 Nisan 2025 Salı 07:53 - Güncelleme:
İmamoğlu'na beklenmedik darbe! Görevi bıraktı
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Haber7 Yazarı Ferhat Murat, İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile ilgili önemli bir bir gelişmeyi açıkladı. Murat, Prof. Dr. Adem Sözüer'in Ekrem İmamoğlu'nun avukatlığını bıraktığını belirtti.

Ekol TV yayınında 'Bir bomba söyleyelim' diyerek sözlerine başlayan Murat, "Bunu şu an izleyicilerimiz ilk kez duyuyorlar. Diploma davası öncesinde sık sık ekranlarda gördüğümüz Ekrem İmamoğlu'nun bir avukatı vardı Prof. Dr. Adem Sözüer. Basın toplantılarına katıldı, bunun ne kadar hukuksuz olduğundan bahsetti. Adem Sözüer, Ekrem İmamoğlu'nun avukatlığından ayrılmış durumda. Net bilgi bıraktı. Gerekçesini bilemiyorum. Adem Sözüer, Ekrem İmamoğlu'nun avukatlığını bıraktı." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Adem Sözüer

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