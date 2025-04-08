İBB merkezli yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması karşısında sessiz kaldığı gerekçesiyle tepkilerin hedefi haline gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP'den istifa etti.

Belediye meclis üyeleri, Umut Yılmaz'ı protesto etmek için meclis toplantısına katılmama kararı alırken, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Vakkas Acar da görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yılmaz'ın istifasının ardından başlayan tepkiler sokağa da yansıdı. CHP'liler Yılmaz'ı protesto etti.

Yılmaz'ın istifa kararıyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.