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İmamoğlu'na diploma şoku: Örgütsel bir şey olduğu anlaşılıyor

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarını 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal etti. İmamoğlu'nun ‘usulsüz' yollarla elde ettiği diploma olayı Türkiye gündemini meşgul ederken 24 TV ekranlarında konuya ilişkin çarpıcı açıklamalara yer verildi.

24 TV18 Mart 2025 Salı 22:13 - Güncelleme:
İmamoğlu'na diploma şoku: Örgütsel bir şey olduğu anlaşılıyor
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Bir süredir soruşturma kapsamında olan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal olduğu İstanbul Üniversitesi tarafından açıklandı.

Kahraman Poyrazoğlu'nun sunumuyla 24 TV'de izleyiciyle buluşan Basın Ekspres programında sıcak gündem değerlendirildi. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, konuya dair çarpıcı detayları izleyenlerle paylaştı.

"ÖRGÜTSEL BİR ŞEY OLDUĞU ANLAŞILIYOR"

"Bu sonucu bekliyordum" diyen Nuh Albayrak, söz konusu karara ilişkin, "Bunun bir organizasyon olduğu, örgütsel bir şey olduğu anlaşılıyor." İfadelerini kullandı.

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