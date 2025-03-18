İmamoğlu'na diploma şoku: Örgütsel bir şey olduğu anlaşılıyor

Bir süredir soruşturma kapsamında olan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal olduğu İstanbul Üniversitesi tarafından açıklandı.

Kahraman Poyrazoğlu'nun sunumuyla 24 TV'de izleyiciyle buluşan Basın Ekspres programında sıcak gündem değerlendirildi. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, konuya dair çarpıcı detayları izleyenlerle paylaştı.

"ÖRGÜTSEL BİR ŞEY OLDUĞU ANLAŞILIYOR"

"Bu sonucu bekliyordum" diyen Nuh Albayrak, söz konusu karara ilişkin, "Bunun bir organizasyon olduğu, örgütsel bir şey olduğu anlaşılıyor." İfadelerini kullandı.