İmamoğlu'na dost kazığı: Genel merkezin adayını destekleyecekler

CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, kongrede İstanbul il başkanlığına aday olacağını duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan 'değişim' hareketinin öncülerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği Çelik'e karşı ise genel merkez, eski İl Başkanı Cemal Canpolat'ı aday gösterdi.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çelik'i 'maddi ve manevi' desteklediğini belirtip, ilçe başkanlarıyla yaptığı görüşmeyi anlattı. İmamoğlu'nun Çelik'e destek açıklayan İstanbul vekili Erdoğan Toprak ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a aba altından sopa gösterdiğini belirten Yarkadaş, "Desteği çekerseniz altını boşaltırım' diyor. 'Sonuna kadar Çelik'in arkasındayım' diyor." iddiasında bulundu.

Yaşananların gölgesinde bugün dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

YARKADAŞ: "MADDİ MANEVİ ARKASINDAYIM" DEDİĞİ GRUP GENEL MERKEZİN ADAYINI DESTEKLEYECEK



Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik'in listesinden seçilen CHP'li 11 delegenin, genel merkezin adayı Cemal Canpolat'ı destekleme kararı aldığını duyurdu.

"Bu delegeler adına imza toplayan Gökmen Güneş ile az önce konuştum." diyen Yarkadaş, "Güneş, '10 Artı 1 arkadaşımızla Canpolat için imza vermeye karar verdik' dedi. Böylece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Cemal Canpolat, rakibi Özgür Çelik'in ilçesinde önemli bir atak yaptı. 11 delegenin kararında, Kılıçdaroğlu'nun Canpolat'ı işaret etmesinin etken olduğu öğrenildi." ifadelerini kullandı.