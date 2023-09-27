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İmamoğlu'na dost kazığı: Genel merkezin adayını destekleyecekler

CHP'nin İstanbul kongresi yaklaşırken, genel merkez ile değişimciler arasındaki gerilim de giderek artıyor. Değişimcilerin başını çektiği Ekrem İmamoğlu'nun 'maddi manevi arkasındayım' diyerek desteklediği CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in listesinden seçilen 11 delege, genel merkezin adayı Cemal Canpolat'ı destekleme kararı aldı. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, yaşananlara ilişkin yaptığı paylaşımda, 'Delegelerin kararında Kılıçdaroğlu'nun Canpolat'ı işaret etmesinin etken olduğu öğrenildi' dedi.

Yeni Şafak27 Eylül 2023 Çarşamba 00:30 - Güncelleme:
İmamoğlu'na dost kazığı: Genel merkezin adayını destekleyecekler
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CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, kongrede İstanbul il başkanlığına aday olacağını duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan 'değişim' hareketinin öncülerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği Çelik'e karşı ise genel merkez, eski İl Başkanı Cemal Canpolat'ı aday gösterdi.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çelik'i 'maddi ve manevi' desteklediğini belirtip, ilçe başkanlarıyla yaptığı görüşmeyi anlattı. İmamoğlu'nun Çelik'e destek açıklayan İstanbul vekili Erdoğan Toprak ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a aba altından sopa gösterdiğini belirten Yarkadaş, "Desteği çekerseniz altını boşaltırım' diyor. 'Sonuna kadar Çelik'in arkasındayım' diyor." iddiasında bulundu.

Yaşananların gölgesinde bugün dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

YARKADAŞ: "MADDİ MANEVİ ARKASINDAYIM" DEDİĞİ GRUP GENEL MERKEZİN ADAYINI DESTEKLEYECEK

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik'in listesinden seçilen CHP'li 11 delegenin, genel merkezin adayı Cemal Canpolat'ı destekleme kararı aldığını duyurdu.

"Bu delegeler adına imza toplayan Gökmen Güneş ile az önce konuştum." diyen Yarkadaş, "Güneş, '10 Artı 1 arkadaşımızla Canpolat için imza vermeye karar verdik' dedi. Böylece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Cemal Canpolat, rakibi Özgür Çelik'in ilçesinde önemli bir atak yaptı. 11 delegenin kararında, Kılıçdaroğlu'nun Canpolat'ı işaret etmesinin etken olduğu öğrenildi." ifadelerini kullandı.

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