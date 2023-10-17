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İmamoğlu'na kötü haber! İYİ Parti'den 'ittifak' cevabı

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, İBB Başkan İmamoğlu'nun yaptığı “ittifak kurulabilir” açıklamasına cevap verdi. Zorlu, 'Kongreden çıkacak sonuç ile kararımız arasında hiçbir ilişki yoktur. İYİ Parti, Genel İdare Kurulumuzun kararı doğrultusunda 81 ilde adaylarını çıkaracak.' dedi.

17 Ekim 2023 Salı 07:37 - Güncelleme:
İmamoğlu'na kötü haber! İYİ Parti'den 'ittifak' cevabı
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İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Zorlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı "ittifak kurulabilir" açıklamasına cevap verdi.

CHP'nin gelecek ay yapılması planlanan kurultayında değişim olması halinde "İYİ Parti'nin CHP ile ittifak yapabileceği" yorumları hatırlatılan Zorlu, "Kongreden çıkacak sonuç ile kararımız arasında hiçbir ilişki yoktur. İYİ Parti, Genel İdare Kurulumuzun kararı doğrultusunda 81 ilde adaylarını çıkaracak." ifadelerini kullandı.

Zorlu, "Belirlenen adayların açıklanmasına ilişkin bir program var mı?" sorusuna "Bu hafta perşembe günü Genel Başkanımız Düzce'de olacak ve Düzce Belediye Başkanımızı açıklayacak. 21 Ekim'deki kutlama programımızın ardından da diğer illerdeki adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz." cevabını verdi.

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