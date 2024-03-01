İmamoğlu'na oy veren vatandaş isyan etti: Elimi kesseydim de o mührü basmasaydım

Seçim çalışmalarına devam eden Esenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Esenler Belediye Başkan Adayı Mehmet Tevfik Göksu'nun, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde ilginç anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan oğlunun Ekrem İmamoğlu yönetimi tarafından sebepsiz yere işten çıkartıldığını kaydeden bir kişi, "Oğlumu Büyükşehir Belediyesinden çıkardılar. 7 yıl çalışmıştı oğlum. Edirnekapı Zabıta Daire Başkanlığı'nda yemekhanede çalışıyordu. Çocuğumun 7 yıllık emeğini hiçe sayıldı" dedi.

HANİ PARTİZANLIK OLMAYACAKTI?

Vatandaşın sözleri üzerine konuşan Göksu, "Yaklaşık 23 bin kişi attılar. Hani liyakat... Hani partizanlık olmayacaktı?" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE O MÜHRÜ BASMASAYDIM"

Oğlunun işten çıkartıldığını belirten kişi, "Ekrem İmamoğlu'na oy verdim. Diyorum ki; şu elimi kesseydim de ben o mührü basmasaydım" diyerek yanıt verdi.

Göksu ise Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un CHP'li yönetim tarafından haksız yere işten çıkartılanların işe iade edileceği yönündeki vaadine işaret ederek, "Bu sefer Murat Kurum. Murat Kurum başkan gelecek onlar düzelecek" dedi. Vatandaş da "İnşallah gelir" derken bir başka vatandaş ise "İnşallah gelir de haklarımızı bize geri verir" diyerek cevap verdi.