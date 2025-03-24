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İmamoğlu'na Siyonist desteği! Provokasyonda birleştiler

İBB'deki “yolsuzluk ve terör” soruşturmalarına cevap veremeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu için yaptığı sokak çağrısına İslam düşmanı Siyonist Michael Ganoe da destek verdi. İsrail'de yaşayan Amerikalı Michael Ganoe, İmamoğlu için İsrailli takipçilerinden destek istedi. Ganoe, İsrail ordusuna verdiği destek ve İslam karşıtı paylaşımlarıyla tanınıyor.

HABER MERKEZİ24 Mart 2025 Pazartesi 10:10 - Güncelleme:
İmamoğlu'na Siyonist desteği! Provokasyonda birleştiler
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İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması sonrası CHP Genel Başkanı Özel'in sokak çağrısı sonrası Saraçhane'deki vandalların arasında İslam düşmanı Siyonist gazeteci Michael Ganoe vardı. Ganoe, Ekrem İmamoğlu için İsrailli takipçilerinden destek istedi.

SOKAK ÇAĞRILARINA SİYONİSTLERDEN DESTEK

Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu şüphelilere yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gözünü döndürdü. Özel daha soruşturma sonuçlanmadan marjinal örgütleri sokağa davet etti. Sokağa çıkanlar arasında İslam düşmanı Siyonist gazeteci de bulunuyordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı sokak çağrıları sonrası bazı gruplar Saraçhane'de toplandı. O isimlerden biri de Amerikalı ve İsrail'de yaşayan gazeteci Michael Ganoe oldu. Ganoe, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla İsrailli takipçilerine seslendi ve gösterilere destek çağrısı yaptı.

KATİL İSRAİL ORDUSUNUN DESTEKÇİSİ

Ganoe, çağrılarında yayınladığı videoyu tüm takipçilerinin paylaşmasını istedi. Pensilvanya'da bir İncil enstitüsünde eğitim aldıktan sonra Tel Aviv'e yerleşen Ganoe, İsrail ordusuna verdiği destekle tanınıyor.

İSLAM DÜŞMANI

Sık sık askeri üslere ziyaretler gerçekleştiren Siyonist gazeteci ayrıca sosyal medya hesaplarından İslam karşıtı paylaşımlar yapıyor.

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