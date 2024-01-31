CHP'deki adaylık krizi sahaya da yansımaya başladı. Ekipleri tasfiye edilen devrik lider Kılıçdaroğlu ve eski İl Başkanı Kaftancıoğlu'na yakın partililerin, İBB seçimlerinde Ekrem İmamoğlu için sahaya inmeyeceği bildirildi.

CHP'de adaylık krizleri devam ederken İstanbul teşkilatı kazan kaldırmaya hazırlanıyor. CHP'nin önceki İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yakınlığıyla öne çıkan isimlerin süreci körüklediğini savunanlar, Kemal Kılıçdaroğlu ile geçen hafta İstanbul Etiler'de bir restoranda buluşmuşlardı. Görüşme medyaya yansımış ancak taraflardan her hangi bir açıklama gelmemişti.

Canan Kaftancıoğlu

AYRIŞMA KOPUŞA DÖNÜŞTÜ

Yeni Şafak'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasını büyük ölçüde İBB ve il başkanlığı üzerinden yürütmesinin partililerce hoş karşılanmadığı öğrenildi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ildeki partililere hakim olamadığı, İstanbul il teşkilatı içindeki ayrışmanın kopuşa dönüştüğü de belirtiliyor. Ayrışmanın kopuşa evrilmesinde Kaftancıoğlu'nun ekiplerinin tasfiyesinin etkili olduğu iddia edildi. Kaynaklar, CHP'nin İstanbul'daki ağırlık merkezlerini elinde bulunduran isimlerin, her şeye rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın duran Canan Kaftancıoğlu ile bağını koparmadığını da dikkat çekti.