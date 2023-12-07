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  • İmamoğlu'na yüklenmenin bedeli ağır oldu! Fondaş medyadan Meral Akşener'e 'arşiv' operasyonu
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İmamoğlu'na yüklenmenin bedeli ağır oldu! Fondaş medyadan Meral Akşener'e 'arşiv' operasyonu

CHP'ye yerel seçimlerde kapıyı kapatan Meral Akşener, ittifak kararının ardından ilk iş olarak İBB'yi ima ederek toplu taşıma üzerinden göndermelerde bulundu. Meral Akşener'in çıkışı sonrası CHP'ye yakın fondaş medya arşivlerini açtı. Fondaş medya, yerel seçimlerde ittifak kararı alan ve CHP belediyelerine imalı ulaşım eleştirisi yapan Akşener'i hedef tahtasına oturttu.

7 Aralık 2023 Perşembe 09:24 - Güncelleme:
İmamoğlu'na yüklenmenin bedeli ağır oldu! Fondaş medyadan Meral Akşener'e 'arşiv' operasyonu
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Yerel seçimlere giderayak 'kaybetme korkusuna' kapılan İmamoğlu ve Özel, İYİ Parti'nin kapısına dayandı. Mansur Yavaş Genel Merkez'de ziyaret etti, Ekrem İmamoğlu telefonla darladı. "Meral Ablam" diyen Özgür Özel ise Akşener'i ayağına giderek ittifak davetini yineledi. Akşener ise CHP'den gelen bu talebi partisinin Genel İdare Kurulu'na götürdü ve gizli oy açık tasnif yöntemiyle yapılan oylamada CHP'ye ret kararı çıktı.

KARAR SONRASI FONDAŞ MEDYA SALDIRMAYA BAŞLADI

İYİ Parti'nin müstakil seçim kararı sonrası İsmail Küçükkaya, Merdan Yanardağ, Emin Çölaşan gibi CHP fondaşları Akşener'i hedef almaya başladı.

AKŞENER'DEN İMAMOĞLU'NA SALVO: ULAŞIM HİZMETLERİNİN BAŞARISI YOK!

Meral Akşener ise 'seçimlere tek girme' kararıyla eş güdümlü olarak CHP'li İBB'ye İETT üzerinden girişti. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ İBB'YE 'NİTELİKSİZ' GÖNDERMESİ

CHP'li İBB'nin 'niteliksiz' ve 'yetersiz' olduğunu ima eden Akşener, "Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle kıyasladığımızda ulaşım hizmetleri hem nitelik hem nicelik açısından beklentileri karşılayamıyor" dedi.

MANSUR YAVAŞ'A "KORKAK" DEDİ

İmamoğlu ve Özgür Özel'e "Başkalarının siyasi kariyerlerine, zıplama tahtası olmayız" diyerek rest çeken Akşener, Mansur Yavaş'a da 'korkak' dedi.

"Kopunca bir büyük savaş, Er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş. Erlere meydan görünür" mısralarını okuyan Akşener'in 'korkak' ve 'Yavaş' vurguları İYİ Partililerce alkışlandı.

CHP MEDYASINDAN 'ARŞİV'Lİ OPERASYON

Meral Akşener'in çıkışı sonrası CHP medyası 'arşiv'li operasyona başladı. CHP fondaşı Cumhuriyet 6 Ocak 2023'te Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın açılış töreninde Meral Akşener'in sözlerini arşiv unutmaz diyerek gündeme taşıdı.

Akşener'i hedef alan diğer bir fondaş Ekrem İmamoğlu yanlısı Halk TV oldu. Akşener'in metrodaki görüntülerini arşiv unutmaz diyerek haberleştirdi.

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