İmamoğlu'na zor soru: Bu şehir için 3 yılda ne yaptınız

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu katıldığı bir TV programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Tevfik Göksu İmamoğlu'yla ilgili, "İBB Başkanı kendine bir kariyer planlaması çizmiş. Gündeminde İstanbul yok. O makama seçildiyseniz bu şehir için 3 yılda ne yaptın, diye sorarlar" dedi.

"HÜKÜMETİMİZ VE AK PARTİ BELEDİYELERİ BU KONUDA ÇALIŞIYOR"

Konutlarla ve ekonomik dalgalanmalarla ilgili küresel bir durum var ve bunun Türkiye'ye yansımaları var. Kiraların artması konusunda konut arzıyla ilgili bir sıkıntı oluşmaya başladı. Birçok sektör üretime ara verdi, emtia fiyatlarında artış oldu. Doğal olarak arz sıkıntısı oldu, bütün dünyada yaşanan bir durum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 aşamalı bir kampanya önerdi, biz AK Partili başkanlar bu alanda bir çalışma yapmak için bir araya geleceğiz. Hükümetimiz ve AK Parti belediyeleri bu konuda çalışıyor.

"HÜKÜMETİMİZ ÖNLEM ALACAK"

Esenler, İstanbul'un merkezinde. Son zamanlarda yaptığımız yatırımlarla cazibe merkezi haline geldi. Tüm dünyada ekonomik bir dalgalanma var. Hükümetimiz bu konuda önlem alacak ciddi kampanyalar başlatıyor. Arz artarsa fiyatlar düşer, bu alanda gayretimiz var.

Biz de aile ve ev mahremiyeti önemli ve anlamlıdır. Bu nedenle talep artmaktadır, buna karşı sürekli de üretmek gerekir. Son zamanlarda İstanbul'un nüfusunda bir durağanlık var.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Esenler'deki kentsel dönüşüm Türkiye'nin en büyüğü. 2009 yılında 98 bin konutun 57 bini dönüştü. TOKİ ve Bakanlıkla bir buçuk yılda 4 bin konut ürettik. Tapuları devrettik, anahtar teslimi yapacağız. Riskli yapıları transfer ederek dönüştürdük. Riski önemli ölçüde azalttık. Yeni çalışmalarımız da var. Yakında sonuçlanacak. 12 yılda 57 bin konutu dönüştürdük.

İSTANBUL GENELİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM

İstanbul'da yerel yönetici olsanız, iki sorunun cevabını ararsınız. Biri deprem, biri ulaşım. Depremle ilgili risk var. Bu çerçevede bir derecede bu kentin sorumlusu İBB. Şimdi İBB, üç yılda depremle ilgili ne yaptı diye siz de merak ediyorsunuzdur. Bilimsel, hukuki altlık anlamında hiçbir eksik yok. Kamu binalarının yüzde 100' yakını depreme dayanıklı. Sorun konutlarda. 3 yıldır bunu tartışıyoruz. İBB, bu sorun karşısında ne üretiyor? 5.8 Silivri depremi olduğunda İBB Başkanı 5 yılda 100 bin konut yapacağız, dedi. Biz de bunlara nerede diye soruyoruz. Bugüne kadar İBB, Çalıştay yapmış, tsunami tabelası yapmış, internet portalı açmış.

"İBB KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ENGELLİYOR"

İstanbul'da 7 milyon konut var, 300 bin konut acil dönüşmeli. Değişik şekillerde riskli alanlar ilan edilmiş. Yaklaşık 116 bininin inşaatı devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AK Parti belediyeleri. CHP'li belediyeler iş üretmek yerine yapılan işe karşı çıkarlar. Depremle ilgili Türkiye'de bütçeyi ilk düşüren İBB. 257 milyon bütçe koymuş. 134 milyonu gerçekleşmiş. Reklam bütçesinin ise üzerine çıkmış. Bu kentin geleceğini, kendi kariyer planlaması olarak görüyor. Bakanlığa soruyorum, İBB size riskli bölge için hiç bir müracaatta bulundu mu? AK Parti döneminde birçok ilçede bizim ürettiğimiz konutları bile dağıtmaktan acizler. Kentsel dönüşüm için emek, yürek, sevda gerekir. Bunlarsız olmaz. İBB, İBB Başkanı kendine bir kariyer planlaması çizmiş. Gündeminde İstanbul yok. O makama seçildiyseniz bu şehir için 3 yılda ne yaptın, diye sorarlar. 3 yılda 60 bin konut bitmeliydi. Faaliyet raporunda biten 5 bin konut gösteriliyor. Onları da biz yaptık. İstanbul şu anda deprem konusunda AK Parti Bakanlığı ve belediyeleri olmasa büyük bir felaketin eşiğinde. Deprem de İBB zihniyeti de İstanbul için büyük bir risk. 300 bin konut acil yenilenmeli. Orta vadede 1 buçuk milyon.

"3 YILDA 60 BİN KONUT BİTMELİYDİ"

3 yılda 60 bin konut bitmeliydi. Faaliyet raporunda biten 5 bin konut gösteriliyor. Onları da biz yaptık. İstanbul şu anda deprem konusunda AK Parti Bakanlığı ve belediyeleri olmasa büyük bir felaketin eşiğinde. Deprem de İBB zihniyeti de İstanbul için büyük bir risk. 300 bin konut acil yenilenmeli. Orta vadede 1 buçuk milyon.

Kentsel dönüşüm projemizin engellenmesi için İBB ve CHP tarafından 7 dava açıldı. İBB depremle ilgili bütçeyi düşüren ilk belediye oldu.

İstanbul'da 5 bin 590 adet toplanma alanı var. Bizim dönemimizde İstanbul'da kişi başı 3,36 metrekareydi. En büyük toplanma alanlarından birisi de Atatürk Havalimanı oluyor. Esas barınma meselesi. Marmara Depremi olursa 1 milyon 783 bin kişinin barınmaya ihtiyacı olacak. 2 milyon 214 bin kişilik barınma alanı hazırlanmış. Devlet, büyük bir mesafe kat edilmiş.

İBB'NİN ÇALIŞMALARI ENGELLENİYOR MU?

İBB'yi merkez hükümet engelleyebilir, meclis engelleyebilir. Allah aşkına bakın, Meclis çoğunluk AK Parti. Meclisi 3 yılda 6 bin 500 dosya gelmiş. İBB Başkanının engelleniyorum, hazımsızlar cümlesinden başka bir şey duydunuz mu? Hayır. Engel nerede, İBB Meclisi'nde söyledim. Bir tane çıkın deyin de İstanbul adına şunu yapacaktık, engellendik. Kendi hedefinde yüzde 8'de kalmış. Kaynak olarak üreteceğim dediği hedef de yüzde 8 oranında kalmış. Kim engelleyecek? Öyle bir kurgu yapıyor ki? Küresel dalgalanma var mı? Var. Ben yapmazsam hükümet yapmış olur, diyorlar. Gelir gelmez yüzde 80 su zammı teklifiyle geldiler. Haziranda indirim yaptık, Kasımda yüzde 80 zam teklifiyle geliyorsunuz. 2019'dan bahsediyorum. AK Parti bir vicdan hareketidir. Hiçbir zaman İBB Başkanının içinde olduğu CHP grubu, hiçbir zaman İSKİ zammına 'evet' demedi. CHP olmasaydı bunların hiçbiri çıkmazdı.

AK Parti'de 22 borçlanma teklifine CHP 20'sine hayır dedi. Engel, zihniyetlerinde, iş yapma kapasiteleri, becerileri ve samimiyetleri de yok. AK Parti dönemine kıyasla 3 kat fazla kaynak kalıyor. Borçlar azalmalı, mega projeler başlamalıydı. İBB Başkanının sözü, İstanbul'da ulaşımı sorun olmaktan çıkarmaktı. 2018 yılında dünyada 8. sıradaydık. Trafik yoğunluğunda şu an dünyada birinci sıradayız.

"İSTANBUL'DA TAKSİ SORUNU MU VAR, PLAKA SORUNU MU VAR?"

İstanbul'da taksi sorunu mu var, plaka sorunu mu var? Taksi sorunu var. Dünyadaki taksiler yüzde 60 bizde yüzde 39 kapasiteyle çalışıyor. 443 km'den sadece taksimetre açtığı 150 km. Bunu yüzde 5 artırsa 300 taksi alınır, yüzde 65 alınırsa 11 bin taksi geliyor. Mesele aplikasyon meselesi. Buradaki amaç plakadan para kazanmak. Taksi sorunu varsa UKOME'den arkadaşlar bin minibüsün dönüşümünü geçirdiler. Neden dönüştürmediler taksiye? Haziran ayında İstanbul'da toplu ulaşım modellemesiyle ilgili AK Parti'nin temel yaklaşımını ortaya koyan bire çözüm paketi koyacağız.

"İMAMOĞLU, REKLAMI İYİ YAPIYOR"

İmamoğlu, reklamı iyi yapıyor, güzel yalan söylüyor. Fazilet Durağı yalanı var. Ekrem Beyle bir kavgam yok. İstanbul halkı adına uğraşım var. İstanbul halkı adına seçilmiş o Mecliste en büyük grubun başkanıyım. 25 yıl bu kenti biz yönettik, bu kadar hizmeti yok sayacaksınız, ben de susacak mıyım? İstanbul halkının geleceğini yok edeceksiniz, ben susacak mıyım?

"BU YALANI DİLE GETİRMEYECEK MİYİM?"

Pandemide Fazilet Durağı diye bir yalan ortaya attılar, bunu dile getirmeyecek miyim? Bir tane otopark projesi yok. Çocukların en temel problemi çevre felaketi. İBB, çevreyle ilgili hangi atılımı yaptı?

Yönetim, acziyet kabul etmez denir. Erdoğan'ın Vali bir yerden bir yere gitmesine izin verilmemişti. İBB Başkanını hiç kimse engelleyemez. Elindeki güç ve bürokrasiyle onu kimse engelleyemez. Halka söz verdiniz, kim elinizden tuttu? Deprem konutları dediniz de kim engel oldu?

"İBB'NİN PROJESİ YOK"

İBB Başkanı Ocak'ta 'engelleniyoruz' dedi. Ben de hemen Bakanımızı aradım. Proje her şey hazır, ne imzasıdır bu? Bunu Meclis'te de konuştum. İBB Başkanı bu konuya giriyordu, beni gördü vazgeçti. Bakanlık diyor ki ilk yazı Mart ayında. Eksikler tamamlanma denmiş, 3 sefer yazılmış. Proje yokmuş ortada. Aziz İstanbullular, İBB Başkanı bir projeyi yapmak istiyorsa kimseden izin almaz. İstediği projeyi yapabilir. Projen ve paran hazırsa elinden tutan mı var?

"İBB BAŞKANI ARTIK HAKİKATLE YÜZLEŞİYOR"

İBB Başkanı artık hakikatle yüzleşiyor. 2 yılı hakaretle geçirdi. Şimdiyse, 3 yıl oldu. Sözler verdiniz. Yerine getireceğim dediniz, peki bu sözleri ne kadar yerine getirdiniz? Hem Karadeniz gezisinden hem de İstanbulluların gerçekle yüzleşmesinden söz ediyorum. İBB Başkanı, 'İstanbul'da ulaşım sorun olmaktan çıkacak' dedi. 100 bin kapasiteli otopark sözü verildi, 40 doğum evi sözü verildi. Son 3 yılda olmayan ve yeni açılan bir doğum evinde doğum yapan biri var mı? 40 sağlık merkezi yapacağım dedi, 1 tane yeni açılmış merkezde sağlık ihtiyaçlarını karşılayan var mı? 10 çocuk sağlığı merkezi sözü verildi. Vatandaş soruyor, 30 adet yüzme havuzu yapılacağı söylendi. Hiçbirisi yapılmadı. Hepsi sıfır. "İstanbul aynı anda en fazla metro yapan kentiz" diyor. Bu Kadir Topbaş'ın 2014 yılındaki seçim kampanyası.

"HANİ İSRAFI ÖNLEYECEKTİNİZ"

İBB Başkanısınız ve herkesi toplayarak gösteriye gidiyorsunuz. Hani israfı önleyecektiniz... Bunları kim finanse ettiniz? Tarık Balyalı, CHP Grup Sözcüsü konuşurken yüzü kızararak söyledi. O organizasyonları kim hangi kaynakla yaptı? Cumhurbaşkanı adayı olmak istemesi beni ilgilendirmez. Kendisi ben kişisel masraflarımı karşıladım, diğerlerini İBB verdi. İstanbul kaynaklarını nereye kullandınız? İBB Borcu 28 milyardı. Şu an borcu 58 milyar oldu. Belediye kaynağını kullanmamalıydı. İBB kaynaklarıyla Türkiye'de siyaset yapamazsın. İBB, şu anda İBB Başkanının kariyer planlama merkezi ve reklam ajansı olarak çalışıyor. İmamoğlu'nun şu an tekrar seçilmesi mümkün değil.

Nagehan Hanım tartışmasına baktığınızda, bir kitlenin demokrasi kültürünü okuma fırsatı bulduk. Bir insan üzerinden bunu yapmak ne kadar doğru? Bizim sorgulayacağımız alan kendi aralarında tartışma değil. Biz İBB Meclisi'ndeyiz. Şunu demek lazım, parayı nereden buldu, nasıl götürdü? İBB dışında nasıl kullanırsın kaynakları? Bir hanımefendi üzerinden böyle bir tartışma yapılması yanlış. Bir insanın ötekileştirilmesi bunu da onların tavrını da ortaya koyuyor.