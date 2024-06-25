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İmamoğlu'ndan Adalar'daki 'Azmanbüs' isyanına 'Roma'lı cevap!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İETT'nin Büyükada'da hizmete aldığı ve Adalıların 'azmanbüs' olarak adlandırdıkları elektrikli minibüslere karşı yürütülen eylemler devam ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk kez tepkilere cevap verdi: Şu anda hizmete sunduğumuz araçlar Roma gibi tarihi şehirlerin tarihi bölgelerinde kullanılan araçlar!

25 Haziran 2024 Salı 08:29 - Güncelleme:
İmamoğlu'ndan Adalar'daki 'Azmanbüs' isyanına 'Roma'lı cevap!
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İBB tarafından Adalar'a gönderilen 20 kişilik elektrikli minibüslere büyük tepki geldi.

Bölgenin SİT alanı ve 'yaya bölgesi' olduğunu belirten ada sakinleri 'Azmanbüs' adını verdikleri minibüslerin kaldırılması için her gün eylem yapıyor.

Uzun süredir sessiz kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ilk kez tepkilere cevap verdi: Faytonları kaldırdıktan sonra oradaki toplu taşımayı sağlama mecburiyetimiz var. Adalar toplu taşımasız olmaz. Daha farklı bir dizaynla lisanslanabilir bir aracın üretimi konusunda çalışmalarımız sürüyor ama şu anda böyle bir imkan yok. Şu anda hizmete sunduğumuz araçlar Roma gibi tarihi şehirlerin tarihi bölgelerinde kullanılan araçlar.

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