22 Eylül 2025 Pazartesi
  • İmamoğlu'ndan CHP'li belediyelere yolsuzluk timi! Hasan Mutlu kirli ağı ifşa etti
Güncel

İmamoğlu'ndan CHP'li belediyelere yolsuzluk timi! Hasan Mutlu kirli ağı ifşa etti

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan eski Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun savcılıkta verdiği ifade, İmamoğlu'nun, İBB'nin yanı sıra yolsuzluk sistemine kaynak aktarabilmek için CHP'li ilçe belediyelerini nasıl kontrol altında tuttuğunu ortaya koydu. İmamoğlu'nun her ilçe belediyeye 8 kişilik bir ekip yerleştirdiğini anlattı. Yolsuzluk sistemine ilçe belediyelerden para akışını bu ekibin yönettiği kaydedildi.

22 Eylül 2025 Pazartesi 08:02
İmamoğlu'ndan CHP'li belediyelere yolsuzluk timi! Hasan Mutlu kirli ağı ifşa etti
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 26 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklama kararının ardından görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun savcılıktaki ifadesi, CHP'li İBB ve ilçe belediyelerinin yolsuzluk ağına nasıl dahil edildiğini ifşa etti.

RANTI SİSTEME AKTARIYORLAR

Sabah'ın haberine göre; Savcılıkta ifade veren Hasan Mutlu, 2024 yerel seçimlerinde ilk kez CHP'ye geçen belediyelere İBB'den gönderilen 7-8 kişilik grupların yerleştirildiğini, bu isimlere belediye başkan yardımcılığı gibi kritik görevler verildiğini anlattı. Bayrampaşa'ya gelen ekibin başında ise Bilgehan Yağcı'nın bulunduğunu kaydeden Mutlu, Yağcı'nın da Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını ifade etti.

İmamoğlu tarafından CHP'li ilçe belediyelere yerleştirilen isimlerin imar, ihale ve hukuk gibi alanlarda uzman olanlardan seçildiği belirtiliyor. Bu isimlerin CHP'li ilçe belediyelerindeki oluşturulan rantı, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olabilmek için kurduğu yolsuzluk sistemine aktarmakla görevli oldukları değerlendiriliyor. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden İBB'ye taşıdığı yolsuzluk sistemini CHP'li ilçe belediyelere de bu ekipler aracılığıyla taşıdığı ortaya çıktı.

ADAYLARI İMAMOĞLU BELİRLEMİŞTİ

31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde, CHP'nin İstanbul'daki 39 ilçe belediye başkan adayını eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belirlemiş, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına Genel Başkan Özgür Özel bile katılmamıştı. Özel'i İstanbul adaylarının belirlenmesi sürecine karıştırmayan İmamoğlu'nun ilçe belediyelerindeki isimlerle belediyelerdeki kaynaklarını kontrol altında tutmak istediği gündeme gelmişti.

