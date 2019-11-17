İmamoğlu'ndan eşinin fotoğraflarıyla ilgili çarpıcı yorum: Bilseydim engellerdim
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu’nun bir dergiye verdiği fotoğraflarla ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, eşinin fotoğraf konusunu kendisine hiç açmadığını belirterek, 'Bana da sürpriz oldu. O fotoğrafların çekileceğini bilseydim engellerdim.' şeklinde konuştu.
- TM Dijital Haber Merkezi
İngiltere’nin başkenti Londra’ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, verdiği bir röportajda eşi Dilek İmamoğlu’nun “Madame Figaro” dergisine kapak olmasıyla ilgili konuştu.
Eşinin fotoğraflarının kendisine de sürpriz olduğunu belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:
“O fotoğraflar bana da sürpriz oldu. Çünkü ben öyle fotoğraflar çekildiğini bilmiyordum. Yani, ‘Bir dergiye röportaj vereceğim. Fotoğraflar çekilecek’ dedi. Ama o fotoğrafların bu kadar güzel olacağını bilmiyordum. Bilsem engellerdim.”
Bunun bir şaka olmadığını, “biraz ciddi bir tarafı” olduğunu belirten İmamoğlu, “Dediğim gibi, eşim hiç konuyu açmadı, ‘Şu oldu, bu oldu’ diye konuşmadı.” ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.