İBB yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak hakkında tahliye kararı verilen Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım'ın ifadesi ortaya çıktı.

Cavit Çağlar

FİNANSMAN İMAMOĞLU'NDAN

Yıldırım, patronu Hüseyin Köksal'la Ekrem İmamoğlu'nun 15-20 yıldır tanıştığını, Olay TVnin sahibi Cavit Çağlar olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Köksal, İmamoğlu'nun talimatı ile Olay TV kanalını Cavit Çağlar'dan almak istedi. Satın alma ile ilgili finansmanı İmamoğlu sağlayacaktı. Çağlar ile Köksal, 2.5 milyon euro'ya (112 milyon 250 bin lira) anlaştılar. Satın alma sürecindeki ve televizyonun kuruluş aşamasındaki tüm süreç ile ilgili finansmanı İmamoğlu'nun talimatı ile Fatih Keleş, İBB üzerinden sağladı. Olay TV satın alınırken, Kültür A.Ş.'nin parası ile satın alındı. Bab plazadaki 1'inci kat alındıktan sonra teçhizatlara da 2 milyon euro harcandı."

Hüseyin Köksal

PARAYI ÇANTALARLA GÖTÜRDÜK

"Köksal Olay TV'yi satın alırken 2.5 milyon euronun bir kısmını elden Çağlar'a ödedi. Parayı, Fatih Keleş nakit olarak Hüseyin Köksal'a getirdi. Köksal da elden ödediği paraları bizzat kendisi, Cavit Çağlar'a ofisinde teslim etti. Paralar Çağlar'a tek seferde gitmedi. Parça parça çantalar ile gitti. Köksal'ın Çağlar'a toplamda nakit olarak ne kadar para götürdüğünü bilmiyorum."

Servet Yıldırım

"BU FİRMA GERÇEKTE İMAMOĞLU'NUNDUR"

"Olay TV'nin devri olmayınca Bab plazadaki yer Tarih TV'ye devredildi. Devir işlemini Köksal yaptı. Tarih TV şu an bu binada faaliyetlerine devam etmektedir. Tarih TV'nin devri karşılığında 4.5 milyon euro (202 milyon lira) alındı. Buradan gelen 4.5 milyon euro ile Beyoğlu'nda bulunan Söktaş adlı firmaya ait tarihi bina İmamoğlu'nun talimatı ile Karsal firması üzerine alındı. Bu firma Köksal'ın üzerinedir. Fakat bu firma gerçekte İmamoğlu'nundur."

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