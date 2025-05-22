CHP yönetimindeki İBB'de ihaleler üzerinden yapılan bir vurgun daha ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir skandalına daha ulaşıldı.

İSTANBUL'UN KAYNAKLARI PEŞKEŞ ÇEKİLDİ

İmamoğlu'nun İstanbul'un kaynaklarını nasıl peşkeş çektiğine ve adrese teslim ihalelerle nasıl vurgun yaptığına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Elde edilen son bilgilere göre İmamoğlu'nun, gözaltına alınmadan 15 gün önce 1,6 milyar TL'lik bir eğlence, konser ve tanıtım ihalesine onay verdiği ortaya çıktı.

Söz konusu ihale, İBB'ye bağlı bir iştirak şirketine verildi.

İhaleye yalnızca tek şirketin katıldığı tespit edildi.