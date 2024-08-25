İmamoğlu'ndan iş İsteyen engelliye koruma dayağı! İBB etkinliğinde skandal olay

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), amatör spor kulüplerine ekipman desteğinde bulundu. Sultangazi Cebeci Spor Kompleksi'ndeki etkinlikte skandal bir olay meydana geldi.

CHP'li başkan Ekrem İmamoğlu, konuşmasının ardından amatör spor kulüplerinin sporcularıyla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Bu sırada İmamoğlu ile görüşmek isteyen Ercan Sümer, korumalar tarafından zorla uzaklaştırılarak salonun arka tarafına götürüldü.

İmamoğlu'nun programını tamamlayarak ayrılması sonrası Sümer, görevliler tarafından dışarı çıkarıldı. Sümer, ağlayarak, "Ben engelliyim. İş isteyecektim, korumalar bana vurdu. İş istiyorum Başkanımdan, başka bir şey istemiyorum. Başkanım seni çok seviyorum, bana bir iş, ne olursun Allah aşkına... İşsizim" dedi.