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İmamoğlu'ndan İstanbul'da suya zam için meclise olağanüstü çağrı! AK Parti'den tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da suya zam yapmak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu duruma tepki gösterdi.

Star Gazetesi9 Eylül 2022 Cuma 15:09 - Güncelleme:
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İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da suya zam yapmak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdığını duyurdu.

Çağrıya ilişkin metni sosyal medya hesabından paylaşan Göksu şu ifadeleri kullandı: CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Nokta.

Star Gazetesi

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