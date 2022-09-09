İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da suya zam yapmak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdığını duyurdu.

Çağrıya ilişkin metni sosyal medya hesabından paylaşan Göksu şu ifadeleri kullandı: CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Nokta.