İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye yeni operasyon! Partideki adamı ''Akşener'' yalanını devreye aldı

Bir dönem abla-kardeş olan Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu'nun arası koptu. İmamoğlu'nun İYİ Parti'ye türlü operasyonları ikilinin ilişkilerini bozdu.

AKŞENER İMAMOĞLU'NU PARTİSİNE OPERASYONLA SUÇLAMIŞTI

İYİ Parti lideri Akşener bir dönem uğruna masayı devirdiği İmamoğlu'nu partisine operasyon yapmakla ve korkaklıkla suçladı. Öte yandan, "Bana abla demeyin" çıkışıyla köprüleri yakmıştı.

RÜŞVET SKANDALI TESCİLLENDİ

Ekrem İmamoğlu, İbrahim Özkan aracığıyla bir ilçede İYİ Parti belediye başkan adayına siyasi rüşvet teklif ederek adaylıktan çekilmesini istemişti.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle:

"Kamuoyunun Dikkatine! Son gece bile CHP tarafından operasyona maruz kalıyoruz. Dün bir ilçemizde, İmamoğlu'nun operasyon aparatı İbrahim Özkan aracılığıyla belediye başkan adayımıza siyasi rüşvet olarak bir iştirakin genel müdür yardımcılığı ve simdiye kadar yaptığı seçim masrafının ödenmesi teklif edildi.

Bugün yine aynı ilçede, bir ilçe başkan yardımcımız rüşvet karşılığı beraberindeki bazı kişilerle istifa etti ve CHP'yi destekleyeceğini açıkladı. Seçimden bir gece önce artık her şey millet iradesine kalmışken kurulan bu kumpasları görüyoruz. İYİ Partililer de Türk Milleti de çok iyi görüyor. İYİ Parti'nin İBB'de ve 39 ilçede adayı vardır. İYİ Partililer adaylarının arkasında durmaya son ana kadar devam edecek. Operasyonculara yer de fırsat da vermeyeceğiz. Kendilerini menfaat için satılığa çıkaranların bundan sonra sokağa çıkacak yüzü olmayacak."

OKTAY VURAL'DAN RÜŞVET TEKLİF EDEN İMAMOĞLU VE ÖZKAN'A SERT TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural'dan, belediye başkan adaylıklarını çekmeleri için İYİ Partili bazı isimlere rüşvet teklif eden İmamoğlu ve Özkan'a çok sert tepki göstermişti.

"BU RANTÇI OPERASYONCU ZİHNİYETİN..."

Vural yaptığı açıklamada, "Bu rantçı operasyoncu zihniyetin milli ve ahlaki hiçbir ilkeden nasibini almadığı açık. "Bu zihniyetin İstanbul'a da milletimize de bir hayrı olmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU'NUN RÜŞVET ARACISI ÖZKAN AKŞENER ÜZERİNDEN YENİ OPERASYONA KALKIŞTI

İmamoğlu'nun aracısı İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir algı operasyonuna kalkıştı.

"AKŞENER KURULTAY'DA ADAY OLMAYACAK" DEDİ

Özkan yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Genel Başkanı Akşener; Kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıkladı." ifadelerini kullandı.