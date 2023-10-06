İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2023 Cuma / 22 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,6077
  • EURO
    29,2421
  • ALTIN
    1625.54
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Fatih Sultan Mehmet üzerinden ''değişim'' mesajı
Güncel

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Fatih Sultan Mehmet üzerinden ''değişim'' mesajı

Seçimlerde alınan hezimet sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan değişim hareketinin öncülerinden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tekrar CHP liderini hedef aldı. Bu defa Fatih Sultan Mehmet üzerinden Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan İmamoğlu, 'Fatih, nice komutanın fethetmek istediği İstanbul'u fethetti. Fethinin özelliği aslında şuydu; Fatih Sultan Mehmet daha önce kaybedenlerin yaptığı şeyi yapmadı. Değiştirdi.' dedi.

6 Ekim 2023 Cuma 22:48 - Güncelleme:
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Fatih Sultan Mehmet üzerinden ''değişim'' mesajı
ABONE OL

Partideki değişimcilerin başını çeken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde, "Tespitim şu; CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek." ifadelerini kullanarak genel başkanlığa göz kırpmıştı.

Bir diğer 'değişimci' Özgür Özel'in adaylığını açıklaması sonrası bekleyişe geçen İmamoğlu, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor." açıklamasında bulunmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA 'FATİH SULTAN MEHMET' ÜZERİNDEN DEĞİŞİM GÖNDERMESİ

Ekrem İmamoğlu, bugün yaptığı açıklamada, isim vermeden yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Bu kez Fatih Sultan Mehmet üzerinden CHP liderine mesaj veren İmamoğlu, "Fatih Sultan Mehmet nice komutanın fethetmek istediği İstanbul'u fethetti. Fethinin özelliği aslında şuydu; Fatih Sultan Mehmet daha önce kaybedenlerin yaptığı şeyi yapmadı. Değiştirdi. Bizim de gönülleri fethetmek için yol ve yöntem bulma zorunluluğumuz vardır." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.