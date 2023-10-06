Partideki değişimcilerin başını çeken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde, "Tespitim şu; CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek." ifadelerini kullanarak genel başkanlığa göz kırpmıştı.

Bir diğer 'değişimci' Özgür Özel'in adaylığını açıklaması sonrası bekleyişe geçen İmamoğlu, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor." açıklamasında bulunmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA 'FATİH SULTAN MEHMET' ÜZERİNDEN DEĞİŞİM GÖNDERMESİ



Ekrem İmamoğlu, bugün yaptığı açıklamada, isim vermeden yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Bu kez Fatih Sultan Mehmet üzerinden CHP liderine mesaj veren İmamoğlu, "Fatih Sultan Mehmet nice komutanın fethetmek istediği İstanbul'u fethetti. Fethinin özelliği aslında şuydu; Fatih Sultan Mehmet daha önce kaybedenlerin yaptığı şeyi yapmadı. Değiştirdi. Bizim de gönülleri fethetmek için yol ve yöntem bulma zorunluluğumuz vardır." diye konuştu.