İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na gönderme: Kaybetmeye mahkum

Seçimlerde alınan ağır yenilgi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" savaşı açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklamalar geldi.

Bakırköy'de katıldığı bir açılış töreninde konuşan İmamoğlu, konuşmasında Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı şekilde göndermelerde bulundu.

"KAYBETMEYE MAHKUMDUR"



"Vatandaşından kopuk değil, onlarla bir arada olmak, onların yüzüne bakmak, elini sıkmak, sıcaklığını hissetmek, derdi varsa dertlenmek, hesabı varsa hesabını vermek bizim prensibimizdir." ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Bu prensipten kopuk olan herkes kaybetmeye mahkumdur. Biz kaybeden olmayacağız." dedi.