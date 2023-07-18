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İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na gönderme: Kaybetmeye mahkum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı savaş açan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir açılış töreninde yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. Üstü kapalı bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu kasteden İmamoğlu, vatandaştan kopuk olanların kaybetmeye mahkum olduğunu söyledi.

18 Temmuz 2023 Salı 13:24 - Güncelleme:
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na gönderme: Kaybetmeye mahkum
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Seçimlerde alınan ağır yenilgi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" savaşı açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklamalar geldi.

Bakırköy'de katıldığı bir açılış töreninde konuşan İmamoğlu, konuşmasında Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı şekilde göndermelerde bulundu.

"KAYBETMEYE MAHKUMDUR"

"Vatandaşından kopuk değil, onlarla bir arada olmak, onların yüzüne bakmak, elini sıkmak, sıcaklığını hissetmek, derdi varsa dertlenmek, hesabı varsa hesabını vermek bizim prensibimizdir." ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Bu prensipten kopuk olan herkes kaybetmeye mahkumdur. Biz kaybeden olmayacağız." dedi.

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