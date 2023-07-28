Cumhurbaşkanlığı seçiminde hezimete uğrayan muhalefette başlayan 'değişim' rüzgarı her geçen gün şiddetleniyor.

CHP'deki bazı isimlerle birlikte Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrılarında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir hamle geldi. Gazete Oksijen için bir yazı kaleme alan İmamoğlu, "demokratik lider" vurgusu yaptı.

'YENİ BİR SİYASET GEREKİYOR'

İmamoğlu, toplumdaki değişim arzusunun seçimlerden önce başladığını söyleyerek "Ne var ki, muhalefet olarak bu değişim talebini ileriye taşıyamadık. Önümüzdeki dönemde hatalarımızdan dersler çıkarıp milletimizin değişim arzusunu hayata geçirecek bir siyaset inşa etmek zorundayız. Bunun için yeni yaklaşımlar, yeni bir dil, yeni kadrolar, yeni bir örgütlenme, kısaca yeni bir siyaset gerekiyor. " dedi.

'DEMOKRATİK LİDER BEKLENTİLERİN GERİSİNDE KALDIĞINDA GÖREVİ BIRAKMAYI BİLİR'

Değişimin yerelden başlaması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, "demokratik lider" vurgusu yaparak şunları yazdı:

"Güçlü liderlik kararlılık, tutarlılık, samimiyet, toplumla duygudaşlık kurma becerisi, toplumun derdini dert edinme hassasiyeti, toplumdaki farklı fikirleri bir bütünlük içinde sentezleme kabiliyeti, toplumsal sorunlar ve farklı pozisyonlara yönelik yüksek duyarlılık gerektirir. Aynı zamanda demokratik lider hesap veren, şeffaf, toplum tarafından izlenebilen, denetlenebilen bir kişi olmalıdır. Demokratik lider partisinin ilkelerine bağlı olur ama partizanlık yapmaz. Demokratik liderin ülkesine, belediyesine ya da liderliğini yaptığı partiye kendi mülkü olarak bakma hakkı yoktur. Demokratik lider toplumla imzaladığı mukavele uyarınca ona verilen yetkiyi belli bir süre kullanır, ona verilen misyonu yerine getiremediğinde ve toplumsal beklentilerin gerisinde kaldığında görevi bırakmayı bilir."