Belediyeye ait hizmet araçlarını 'israf' bahanesiyle Yenikapı'da sergileyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan 5,8'lik depremi bahane ederek ihale duyurusuna bile çıkmadan 'acil ihtiyaç' kapsamında 1 milyon 152 bin liralık araç alımı yaptı.

KONU KOÇ OLUNCA İSRAF OLMADI

Seçim zamanı Koç Holding'e ait özel jetle Türkiye'yi dolaşan ve seçimi kazanmasının ardından Koç Ailesi'nin ardı ardına tebrik ziyaretlerinde bulunduğu İmamoğlu'nun tüm bu 'israf' söylemlerine rağmen Koç Holding'e ait Otokoç Otomotiv'den araç kiralaması dikkat çekti.

DEPREMDEN FAYDALANDILAR

26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'da paniğe neden olan depremden faydalanılan ve "Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" maddesinden yararlanarak gerçekleştirilen ihalede, 1.152.810 TL karşılığında 3 aylığına araç kiralandığı ortaya çıktı.

İHALE PAZARLIK USULÜYLE YAPILDI

Bununla birlikte Koç Holding ve Koç Ailesi ile olan yakın ilişkileriyle dikkat çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihalenin OTOKOÇ firmasıyla pazarlık usulüyle yapılması kafalarda soru işareti bıraktı.

Belediyeler 'Doğal afet' kapsamında yapılan alımlarda, belediye yetkilileri uygun gördükleri şirketle el sıkışarak işlemi gerçekleştiriyor.

Söz konusu alımda kapalı teklif usulüyle yapılmadığından rekabet ortamı oluşmuyor bununla beraber rakip firmaların teklif vermesi mümkün olmuyor.

İşte ihalenin belgesi: